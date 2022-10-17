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Володин: Закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиян

Сегодня, 18:06
Фото: duma.gov.ru
В ходе парламентских слушаний председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, призваны не ограничить, а защитить права граждан.

Вячеслав Володин подчеркнул, что законодательная деятельность направлена на защиту прав граждан, в частности от пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет atas.info со ссылкой на “Дума ТВ”. 

 

“Если мы в начале говорили о том, что в два раза больше жителей нашей страны говорят, что нетрадиционные ценности их достали, эта пропаганда, совершенно очевидно, наносит вред, мы должны от этого защититься”, - отметил он. 

 

Спикер ГД добавил, что законодатели обязаны “гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их”. Кроме того, Володин добавил, что некоторые страны, навязывая нетрадиционные ценности, влекут “разрушение нормального мира”.

 

По его словам, эти страны не могут быть друзьями, поскольку несут разрушающую идеологию, это “наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией”. 

 

Помимо этого, Вячеслав Володин сделал акцент на том факте, что, по сведениям ВЦИОМ, за последние 10 лет вдвое выросло число россиян, отмечающих, что в стране присутствует пропаганда ЛГБТ.

 

До этого депутаты парламентских фракций от партий КПРФ, “Справедливой России - За правду” и ЛДПР внесли в нижнюю палату проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Так, документ нацелен на запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

#Общество
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