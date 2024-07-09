Нарушившему режим пребывания в Белгороде украинцу пригрозили запретом выезда из РФ

С оплатой задолженности мужчина тоже не спешил, поэтому судебный пристав вынес ему постановление о временном ограничении на выезд из России. Поняв, что игнорировать штраф не получится, как он игнорировал отсутствие документов, должник погасил свою задолженность в полном объёме.