Нарушившему режим пребывания в Белгороде украинцу пригрозили запретом выезда из РФ

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
С 1998 года гражданин Украины фактически проживает в Белгороде. Последний раз он въезжал в страну по заграничному паспорту, который впоследствии потерял. Правда, обращаться в соответствующие органы с заявлением об утрате документов мужчина не торопился.
Когда это выяснилось, суд признал гражданина Украины виновным в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания, проживания на её территории (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Ему назначили административный штраф в размере 40 000 рублей.
С оплатой задолженности мужчина тоже не спешил, поэтому судебный пристав вынес ему постановление о временном ограничении на выезд из России. Поняв, что игнорировать штраф не получится, как он игнорировал отсутствие документов, должник погасил свою задолженность в полном объёме.
Напомним, недавно в Белгородской области силовики проверили соблюдение миграционного законодательства на стройках и нашли более 300 нарушений.