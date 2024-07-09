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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Белгородские судебные приставы взыскали с гражданина Украины 40 тысяч рублей

Нарушившему режим пребывания в Белгороде украинцу пригрозили запретом выезда из РФ

9 июля 2024, 08:23
Фото: 1MI

Белгородские судебные приставы взыскали с гражданина Украины 40 тысяч рублей

Гражданин Украины столкнулся с проблемами из-за потери документов и нелегального пребывания в России. Ему назначили штраф и временные ограничения на выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

С 1998 года гражданин Украины фактически проживает в Белгороде. Последний раз он въезжал в страну по заграничному паспорту, который впоследствии потерял. Правда, обращаться в соответствующие органы с заявлением об утрате документов мужчина не торопился.

Когда это выяснилось, суд признал гражданина Украины виновным в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания, проживания на её территории (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Ему назначили административный штраф в размере 40 000 рублей.

С оплатой задолженности мужчина тоже не спешил, поэтому судебный пристав вынес ему постановление о временном ограничении на выезд из России. Поняв, что игнорировать штраф не получится, как он игнорировал отсутствие документов, должник погасил свою задолженность в полном объёме.

Напомним, недавно в Белгородской области силовики проверили соблюдение миграционного законодательства на стройках и нашли более 300 нарушений.

Силовики проверили ситуацию с мигрантами на стройках и нашли более 300 нарушений
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#Валерия Колесникова#Общество#Украина#Новости Белгорода#Административный штраф#Белгород#Заграничный паспорт#Выезд из России
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