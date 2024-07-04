В центре Белгорода «запустили» состояние двух объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Состояние двух зданий, признанных объектами культурного наследия, запустили. Речь идёт о зданиях в центре Белгорода — на улице Пушкина, 17 и 17а.
Как сообщили в ведомстве, владельцы этих объектов не выполняют обязательства по сохранению, использованию и государственной охране памятников архитектуры.
По решению суда владельцам назначили выплату судебной неустойки. Владельца одного объекта наследия обязали платить 10 тысяч рублей в месяц, а за другого — 100 рублей в день. Выплаты будут производиться до тех пор, пока владельцы не выполнят требования законодательства.
Напомним, что недавно у ведомства появились вопросы к ещё одному владельцу памятника культуры в Белгороде.