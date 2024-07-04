В центре Белгорода «запустили» состояние двух объектов культурного наследия

По решению суда владельцам назначили выплату судебной неустойки. Владельца одного объекта наследия обязали платить 10 тысяч рублей в месяц, а за другого — 100 рублей в день. Выплаты будут производиться до тех пор, пока владельцы не выполнят требования законодательства.