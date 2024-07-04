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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Здание на улице Пушкина в Белгороде

В центре Белгорода «запустили» состояние двух объектов культурного наследия

4 июля 2024, 11:06
Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области
Здание на улице Пушкина в Белгороде

Владельцы признанных культурным наследием зданий в Белгороде заплатят неустойку

Владельцы зданий по улице Пушкина в Белгороде не выполняли обязательства по сохранению и использованию объектов культурного наследия. Теперь они обязаны выплачивать судебную неустойку до тех пор, пока не устранят нарушения. Подробности рассказали в управлении госохраны ОКН Белгородской области.
Сюжет
Суд

Состояние двух зданий, признанных объектами культурного наследия, запустили. Речь идёт о зданиях в центре Белгорода — на улице Пушкина, 17 и 17а.

Как сообщили в ведомстве, владельцы этих объектов не выполняют обязательства по сохранению, использованию и государственной охране памятников архитектуры.

По решению суда владельцам назначили выплату судебной неустойки. Владельца одного объекта наследия обязали платить 10 тысяч рублей в месяц, а за другого — 100 рублей в день. Выплаты будут производиться до тех пор, пока владельцы не выполнят требования законодательства.

Напомним, что недавно у ведомства появились вопросы к ещё одному владельцу памятника культуры в Белгороде.

Здание на улице Пушкина в БелгородеЗдание на улице Пушкина в Белгороде
Здание на улице Пушкина в Белгороде
Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области
Что происходит с памятником культуры в Белгороде? К владельцу появились вопросы
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#Валерия Колесникова#Суд#Неустойка#Здания#Памятники архитектуры#Белгород#Культурное наследие#Улица Пушкина
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