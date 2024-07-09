Гладков: финансирование социальных контрактов в регионе увеличится вдвое в 2025 году

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
На еженедельном оперативном заседании правительства Белгородской области было объявлено, что в следующем году финансирование социальных контрактов в регионе увеличится вдвое и составит 1,5 млрд рублей.
До конца июля планируется провести обучение на базе всех муниципальных образований. Это поможет избежать проблем при реализации социальных контрактов. Губернатор Вячеслав Гладков поручил отчитаться о готовности к этой работе до 10 августа.
На заседании также обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Белгороде в 2024 году. Сейчас в городе работает 21 809 субъектов МСП, включая 11 490 индивидуальных предпринимателей и 10 319 предприятий. По плотности бизнеса Белгород — в числе лидеров Центрального федерального округа: в прошлом году на каждые 10 тысяч человек населения приходилось 655,8 субъектов предпринимательства.
Как подчеркнула глава региона, за первый квартал 2024 года, который был особенно сложным, количество субъектов МСП в Белгородском районе не уменьшилось, а осталось на прежнем уровне.
В муниципалитете зарегистрировано 8348 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 1601 — это юридические лица, а 6747 — индивидуальные предприниматели.
На этих предприятиях работают 10,2 тысячи человек. Более 5 тысяч из них — самозанятые. Кроме того, 114 предпринимателей заключили социальный контракт.
Напомним, недавно на оперативном совещании губернатор Белгородской области также сообщил о новых мерах поддержки для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.