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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Гладков: финансирование социальных контрактов в регионе увеличится вдвое в 2025 году

Гладков: финансирование социальных контрактов в регионе увеличится вдвое в 2025 году

9 июля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
В 2025 году финансирование социальных контрактов на Белгородчине вырастет в два раза. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на начальном этапе планируется выделить на эти цели около 1,5 миллиарда рублей. Также обсудили меры поддержки субъектов МСП.

На еженедельном оперативном заседании правительства Белгородской области было объявлено, что в следующем году финансирование социальных контрактов в регионе увеличится вдвое и составит 1,5 млрд рублей.

До конца июля планируется провести обучение на базе всех муниципальных образований. Это поможет избежать проблем при реализации социальных контрактов. Губернатор Вячеслав Гладков поручил отчитаться о готовности к этой работе до 10 августа.

На заседании также обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Белгороде в 2024 году. Сейчас в городе работает 21 809 субъектов МСП, включая 11 490 индивидуальных предпринимателей и 10 319 предприятий. По плотности бизнеса Белгород — в числе лидеров Центрального федерального округа: в прошлом году на каждые 10 тысяч человек населения приходилось 655,8 субъектов предпринимательства.

Как подчеркнула глава региона, за первый квартал 2024 года, который был особенно сложным, количество субъектов МСП в Белгородском районе не уменьшилось, а осталось на прежнем уровне.

В муниципалитете зарегистрировано 8348 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 1601 — это юридические лица, а 6747 — индивидуальные предприниматели.

На этих предприятиях работают 10,2 тысячи человек. Более 5 тысяч из них — самозанятые. Кроме того, 114 предпринимателей заключили социальный контракт.

Напомним, недавно на оперативном совещании губернатор Белгородской области также сообщил о новых мерах поддержки для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.

Гладков рассказал о новых выплатах пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Финансирование#Малое и среднее предпринимательство#Вячеслав Гладков#Анна Куташова#Хорошие новости#Социальные контракты
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