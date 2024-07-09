Гладков: финансирование социальных контрактов в регионе увеличится вдвое в 2025 году

На заседании также обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Белгороде в 2024 году. Сейчас в городе работает 21 809 субъектов МСП, включая 11 490 индивидуальных предпринимателей и 10 319 предприятий. По плотности бизнеса Белгород — в числе лидеров Центрального федерального округа: в прошлом году на каждые 10 тысяч человек населения приходилось 655,8 субъектов предпринимательства.