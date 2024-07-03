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Гладков: Старооскольский педколледж победил во флагманском проекте и получит 100 млн

Гладков: Старооскольский педколледж победил во флагманском проекте и получит 100 млн

3 июля 2024, 19:26
Фото: 1MI
Старооскольский педагогический колледж стал победителем флагманского проекта «Профессионалитет», сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Теперь образовательное учреждение получит порядка 100 млн рублей федеральной поддержки.

Утром в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков напомнил белгородцам, что регион участвует во флагманском проекте «Профессионалитет» под началом Министерства просвещения РФ. В рамках проекта колледжи и организации реального сектора экономики и социальной сферы вместе могут разрабатывать программы обучения, исходя из своих запросов.

Так как Белгородская область на данный момент уделяет большое внимание подготовке учителей, заявки были поданы на создание образовательного кластера по педагогике на базе Старооскольского педагогического колледжа. Туда вошли ещё четыре техникума: Белгородский и Яковлевский педагогические, Валуйский и Алексеевский, а также НИУ «БелГУ».

«Наш Старооскольский педагогический колледж стал победителем. Это значит, что он получит около 100 миллионов рублей федеральной поддержки. Это говорит о том, что наши инициативы не просто услышаны, а что мы конкурентноспособны — наши заявки конкурентноспособны по сравнению с другими колледжами нашей большой страны и мы конкурируем со всеми регионами Российской Федерации», — рассказал губернатор.

Гладков отметил, что связанные с учителями проекты позволяют региону уверенно смотреть в будущее и не переживать за детей.

Напомним, что в области на данный момент существуют уже три кластера: в Корочанском техникуме по сельскому хозяйству, в Старооскольском колледже по здравоохранению и в Губкинском колледже по горном делу. Последний был создан совсем недавно — месяц назад.

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