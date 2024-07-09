«Двойные стандарты»: каковы риски введения в школах оценки за поведение

Журналисты Бел.Ру пообщались с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики НИУ «БелГУ» Светланой Тарасовой и выяснили, насколько эта идея удачная. Эксперт отметила, что поведение школьника в общеобразовательной организации — это важное условие уровня и качества погружения ребёнка в многообразные виды деятельности в стенах школы, следствие его успешности или неуспешности в каком-либо виде деятельности в ходе учебной или внеучебной ситуации взаимодействия и уровень воспитанности и в целом культуры личности.