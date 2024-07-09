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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

Белгородский эксперт оценила риски введения в школах оценки за поведение

«Двойные стандарты»: каковы риски введения в школах оценки за поведение

9 июля 2024, 12:58
Фото: 1MI

Белгородский эксперт оценила риски введения в школах оценки за поведение

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудили необходимость вернуть в школах оценки за поведение. Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и выяснили, насколько эта идея удачная.

Идею вернуть оценки за поведение в школах поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РБК. При этом он отметил, что нужно понимать критерии оценки, кто её будет выставлять и какие будут последствия.

Как отметила руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам образования Екатерина Сморода, оценка за поведение — это не только элемент воспитания, но и «способ регулирования и стимулирования конструктивных форм поведения учащихся, саморазвития и самовоспитания».

Журналисты Бел.Ру пообщались с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики НИУ «БелГУ» Светланой Тарасовой и выяснили, насколько эта идея удачная. Эксперт отметила, что поведение школьника в общеобразовательной организации — это важное условие уровня и качества погружения ребёнка в многообразные виды деятельности в стенах школы, следствие его успешности или неуспешности в каком-либо виде деятельности в ходе учебной или внеучебной ситуации взаимодействия и уровень воспитанности и в целом культуры личности.

Хотя сама обучалась в советской школе, в которой поведение оценивалось по пятибалльной системе, имела пятёрку за поведение, к инициативе появления оценок за поведение в школах отношусь скорее отрицательно, нежели положительно.
Светлана Тарасова

При этом специалист отметила, что плюсы данной инициативы заключаются в том, что поведение школьника обязательно должно быть объектом педагогического управления. Но есть и риски.

«Перспективы» школьника при оценивании поведения следующие:

  • оказаться в группе «двоечников» и не выбраться из неё;
  • освоить «двойные стандарты»: в школе веду себя хорошо, вне школы — плохо; ожидаемое и настоящее поведение;
  • поведение ради оценки и т. п.

Рассказала специалист и о возможных критериях оценивания поведения. Среди них:

  1. Соблюдение правил поведения обучающегося в многообразных ситуациях взаимодействия в стенах общеобразовательной организации; периодически учитель тем или иным образом в начале, ходе взаимодействия напоминает о правилах поведения.
  2. Отсутствие враждебности между учителем и обучающимися по поводу поведения возможно, когда в основу взаимодействия положена мотивированная деятельность, понимание, уважение, признание чувства достоинства обеих сторон, учёт индивидуальных потребностей школьника.
  3. Осведомлённость учителя о поведении обучающихся. Учитель ни в коем случае не должен пускать ход ситуации взаимодействия на самотёк, снижать значимость результатов деятельности, игнорировать поведение обучающихся.
  4. Профилактические действия учителя при необходимости. Профилактика как предупреждение негативного поведения школьника предполагает организацию учителем обучающего игрового взаимодействия, в котором школьник учился бы моделировать возможные варианты развития ситуации; подбирать и анализировать возможные варианты поведения и их следствия для субъектов ситуации; осознанно делать социально, личностно значимый выбор модели позитивного поведения.
  5. Отсутствие проступков означает принятие школьником правил поведения, уважение к субъектам ситуации взаимодействия, умение осознанно делать социально, личностно значимый выбор модели позитивного поведения.
  6. Подкрепление позитивного поведения предполагает наличие в общеобразовательной организации системы поощрения, одобрения, подкрепления, зафиксированной в правилах поведения.
Считаю, что за поведение оценки ставить нельзя. Школьник или выполняет правило, или не выполняет. Соблюдает дисциплину или не соблюдает и т. д. Нет промежуточных состояний: полувыполнил, недовыполнил и т. п. Позитивное поведение ребёнка — это не самоцель, а одно из условий для высокого уровня его вовлечённости в содержание деятельности в классе, вне класса. И в то же время поведение — есть результат уровня вовлечённости ребёнка в деятельность.
Светлана Тарасова

Что касается мер, которые необходимо принимать педагогам для корректировки поведения школьника помимо выставления оценок, специалист отметила, что в школе должны действовать правила поведения — своеобразные требования, которые обязательны к исполнению всеми обучающимися в многообразных ситуациях взаимодействия в стенах общеобразовательной организации:

  • согласованные — принятые в результате обсуждения на всех уровнях общешкольного коллектива;
  • чёткие — имеющие однозначную формулировку, доступные для понимания, содержащие в себе способ выполнения требования;
  • зафиксированные доступным образом посредством разных источников (сайт, газета, социальные сети и т. п.);
  • доведённые до сведения и разъяснённые обучающимся.

Также в школе должна действовать система поощрения, одобрения, подкрепления позитивного поведения.

Все виды деятельности, в которые погружается школьник, должны быть мотивированными (ребёнок должен иметь понимание, для чего, с какой целью, какова практическая ценность), личностно значимыми, соответствовать возрасту, потребностям, интересам ребёнка, носить развивающий характер. А ещё в школе должны действовать атмосфера дружелюбия, уважения, искренности, позитивного настроения, радостной перспективы, сотворчества.
Светлана Тарасова
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