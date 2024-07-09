«Двойные стандарты»: каковы риски введения в школах оценки за поведение

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Идею вернуть оценки за поведение в школах поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РБК. При этом он отметил, что нужно понимать критерии оценки, кто её будет выставлять и какие будут последствия.
Как отметила руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам образования Екатерина Сморода, оценка за поведение — это не только элемент воспитания, но и «способ регулирования и стимулирования конструктивных форм поведения учащихся, саморазвития и самовоспитания».
Журналисты Бел.Ру пообщались с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики НИУ «БелГУ» Светланой Тарасовой и выяснили, насколько эта идея удачная. Эксперт отметила, что поведение школьника в общеобразовательной организации — это важное условие уровня и качества погружения ребёнка в многообразные виды деятельности в стенах школы, следствие его успешности или неуспешности в каком-либо виде деятельности в ходе учебной или внеучебной ситуации взаимодействия и уровень воспитанности и в целом культуры личности.
Хотя сама обучалась в советской школе, в которой поведение оценивалось по пятибалльной системе, имела пятёрку за поведение, к инициативе появления оценок за поведение в школах отношусь скорее отрицательно, нежели положительно.
Светлана Тарасова
При этом специалист отметила, что плюсы данной инициативы заключаются в том, что поведение школьника обязательно должно быть объектом педагогического управления. Но есть и риски.
«Перспективы» школьника при оценивании поведения следующие:
Рассказала специалист и о возможных критериях оценивания поведения. Среди них:
Считаю, что за поведение оценки ставить нельзя. Школьник или выполняет правило, или не выполняет. Соблюдает дисциплину или не соблюдает и т. д. Нет промежуточных состояний: полувыполнил, недовыполнил и т. п. Позитивное поведение ребёнка — это не самоцель, а одно из условий для высокого уровня его вовлечённости в содержание деятельности в классе, вне класса. И в то же время поведение — есть результат уровня вовлечённости ребёнка в деятельность.
Светлана Тарасова
Что касается мер, которые необходимо принимать педагогам для корректировки поведения школьника помимо выставления оценок, специалист отметила, что в школе должны действовать правила поведения — своеобразные требования, которые обязательны к исполнению всеми обучающимися в многообразных ситуациях взаимодействия в стенах общеобразовательной организации:
Также в школе должна действовать система поощрения, одобрения, подкрепления позитивного поведения.
Все виды деятельности, в которые погружается школьник, должны быть мотивированными (ребёнок должен иметь понимание, для чего, с какой целью, какова практическая ценность), личностно значимыми, соответствовать возрасту, потребностям, интересам ребёнка, носить развивающий характер. А ещё в школе должны действовать атмосфера дружелюбия, уважения, искренности, позитивного настроения, радостной перспективы, сотворчества.
Светлана Тарасова