Школа боли и телемедицина помогут увеличить продолжительность жизни белгородцев

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Министр здравоохранения Андрей Иконников напомнил, что в следующем году в стране стартует новый нацпроект, главная цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Чтобы достигнуть результатов, в области планируется обновить планы работы регионального здравоохранения.
Так, в регионе хотят создать амбулаторный центр репродуктивного здоровья на базе поликлиник, развивать инфраструктуры онкослужбы, организовать травмоцентры второго уровня на базе существующих отделений, создать школу остеопороза и школу боли, а также выстроить новые подходы по маршрутизации пациентов.
Иконников поручил проработать каждую из этих задач. В ближайшее время будут проведены защиты по каждому из направлений. Итоговую стратегию представят губернатору Вячеславу Гладкову.