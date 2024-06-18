Школа боли и телемедицина помогут увеличить продолжительность жизни белгородцев

Министр здравоохранения Андрей Иконников напомнил, что в следующем году в стране стартует новый нацпроект, главная цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Чтобы достигнуть результатов, в области планируется обновить планы работы регионального здравоохранения.