bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Продолжительность жизни белгородцев хотят довести до 78 лет

Школа боли и телемедицина помогут увеличить продолжительность жизни белгородцев

18 июня 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney

Продолжительность жизни белгородцев хотят довести до 78 лет

В областном центре прошла стратегическая сессия по развитию регионального здравоохранения. На ней обсуждались планы по работе до 2030 года, сообщил глава минздрава области Андрей Иконников.

Министр здравоохранения Андрей Иконников напомнил, что в следующем году в стране стартует новый нацпроект, главная цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Чтобы достигнуть результатов, в области планируется обновить планы работы регионального здравоохранения.

Так, в регионе хотят создать амбулаторный центр репродуктивного здоровья на базе поликлиник, развивать инфраструктуры онкослужбы, организовать травмоцентры второго уровня на базе существующих отделений, создать школу остеопороза и школу боли, а также выстроить новые подходы по маршрутизации пациентов.

Иконников поручил проработать каждую из этих задач. В ближайшее время будут проведены защиты по каждому из направлений. Итоговую стратегию представят губернатору Вячеславу Гладкову.

Минздрав задумался о замене оборудования в онкодиспансере Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Минздрав задумался о замене оборудования в онкодиспансере БелгородаБольше некуда? Беременным белгородкам предлагают отдых в обстреливаемом районеБелгородцам готовы бесплатно оказать психологическую помощь
#Алина Харина#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Продолжительность жизни#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников
Подпишитесь
Из-за атаки БПЛА пострадал мужчина и 6 сёл остались без света в Белгородской области
Сегодня, 16:04
Отключение горячей воды в Белгороде: где ещё будет и когда ожидать?
Сегодня, 14:30
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Белгородские газовики оказывают поддержку участникам СВО и жителям приграничья
Сегодня, 10:36