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Минздрав объяснил, почему беременным белгородкам предлагают отдых в «Красиво»

Больше некуда? Беременным белгородкам предлагают отдых в обстреливаемом районе

6 июня 2024, 15:42
Фото: 1MI

Минздрав объяснил, почему беременным белгородкам предлагают отдых в «Красиво»

Беременным белгородкам предлагают отдых в санатории, однако отвезти их хотят в Борисовский район, который в последнее время всё чаще подвергается атакам ВСУ. В минздраве объяснили, с чем связано такое решение.

В социальных сетях жители Шебекинского городского округа рассказали, что беременным женщинам предлагают отдых в санатории «Красиво».

«Проживаю в Шебекино, отдохнуть не отказалась бы, но в такое время ехать в „Красиво“ — это небезопасно», — отметила жительница.

Такое предложение белгородок пугает, поскольку учреждение расположено вблизи регулярно обстреливаемого Грайворонского округа: самым ближайшим населённым пунктом является Головчино. Кроме того, санаторий находится в Борисовском районе, где в последнее время увеличилось количество жертв атак ВСУ.

Обращение жителей заметил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он объяснил, что данный санаторий в настоящий момент является единственным учреждением, которое может принять на отдых беременных женщин.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Санаторий#Белгород#Грайворонский горокруг#Андрей иконников#Беременные#Приграничье#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ
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