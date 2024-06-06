Больше некуда? Беременным белгородкам предлагают отдых в обстреливаемом районе

Минздрав объяснил, почему беременным белгородкам предлагают отдых в «Красиво»

Беременным белгородкам предлагают отдых в санатории, однако отвезти их хотят в Борисовский район, который в последнее время всё чаще подвергается атакам ВСУ. В минздраве объяснили, с чем связано такое решение.