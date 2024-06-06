Больше некуда? Беременным белгородкам предлагают отдых в обстреливаемом районе

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В социальных сетях жители Шебекинского городского округа рассказали, что беременным женщинам предлагают отдых в санатории «Красиво».
«Проживаю в Шебекино, отдохнуть не отказалась бы, но в такое время ехать в „Красиво“ — это небезопасно», — отметила жительница.
Такое предложение белгородок пугает, поскольку учреждение расположено вблизи регулярно обстреливаемого Грайворонского округа: самым ближайшим населённым пунктом является Головчино. Кроме того, санаторий находится в Борисовском районе, где в последнее время увеличилось количество жертв атак ВСУ.
Обращение жителей заметил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он объяснил, что данный санаторий в настоящий момент является единственным учреждением, которое может принять на отдых беременных женщин.