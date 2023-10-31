Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Во время прямого эфира глава региона ответил на жалобу белгородца по поводу обстановки в санатории «Красиво» и поведения руководителя учреждения: «Неоднократные пьянки с друзьями на территории санатория, трудовую отдают через год, медперсонала нет. Многие процедуры не работают».
Вячеслав Гладков пообещал разобраться в ситуации.
Давно в санатории этом не был. Направлю контрольное управление, если подтвердится информация, будем принимать меры. В одном из прямых эфиров постараюсь рассказать о результатах расследования.
Вячеслав Гладков
Ранее также стало известно, что директору санатория ищут замену. Информацию сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.