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Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»

Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»

31 октября 2023, 16:56
Фото: 1MI
Белгородец пожаловался на поведение руководителя учреждения. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.

Во время прямого эфира глава региона ответил на жалобу белгородца по поводу обстановки в санатории «Красиво» и поведения руководителя учреждения: «Неоднократные пьянки с друзьями на территории санатория, трудовую отдают через год, медперсонала нет. Многие процедуры не работают».

Вячеслав Гладков пообещал разобраться в ситуации.

Давно в санатории этом не был. Направлю контрольное управление, если подтвердится информация, будем принимать меры. В одном из прямых эфиров постараюсь рассказать о результатах расследования.
Вячеслав Гладков

Ранее также стало известно, что директору санатория ищут замену. Информацию сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

«Пьянки, медперсонала нет»: жалоба на санаторий «Красиво» привела к смене директора?
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#Белгородская область#Жалоба#Санаторий#Белгород#Красиво#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Санаторий красиво
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