Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»

Во время прямого эфира глава региона ответил на жалобу белгородца по поводу обстановки в санатории «Красиво» и поведения руководителя учреждения: «Неоднократные пьянки с друзьями на территории санатория, трудовую отдают через год, медперсонала нет. Многие процедуры не работают».