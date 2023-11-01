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Директор санатория «Красиво» прокомментировал жалобы белгородцев на его работу

Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория

1 ноября 2023, 07:51
Фото: 1MI

Директор санатория «Красиво» прокомментировал жалобы белгородцев на его работу

Ранее директор написал в личные сообщения местному жителю требование опровергнуть информацию, которую он написал в Сети: якобы руководитель выпивает и полностью не выплачивает сотрудникам зарплату. Редакция Бел.Ру связалась с руководителем и узнала его мнение о ситуации.

Белгородец пожаловался в комментариях губернатора области на директора санатория «Красиво». По его словам, мужчина устраивает «пьянки с друзьями» на территории санатория, работникам не выплачивают всю заработную плату, а медперсонала там и вовсе нет. Тогда на жалобу мужчины отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников, он заверил, что решается вопрос о назначении нового директора.

Чуть позже сообщение увидели в администрации санатория: они предложили белгородцу посетить санаторий и оценить «реальное» положение дел, а также пообщаться с сотрудниками и отдыхающими.

Фото: комментарии Вячеслава Гладкова

В то же время директор «Красиво» Евгений Литвин написал местному жителю, который попросил привести санаторий в порядок. Руководитель заявил, что сказанное мужчиной противоречит истинному положению дел и дал три дня на опровержение, после чего был намерен обратиться в полицию.

Фото: комментарии Вячеслава Гладкова

Редакция Бел.Ру связалась с директором санатория «Красиво» и спросила у него про жалобы в его сторону. Евгений Литвин ответил, что сегодня, 1 ноября, состоится комиссия правительства региона, чьё заключением станет «лучшим опровержением клеветы из Сети». Он также пригласил журналистов Бел.Ру «оценить уровень предоставления санаторно-курортных услуг».

Руководитель прокомментировал дефицит медицинских работников. По его словам, нехватка среднего медперсонала есть, как и во всём регионе.

Дефицит медперсонала есть, как и в любом другом медучреждении нашего региона. Штат врачей укомплектован, не хватает среднего (медперсонала — прим. ред.) Расположение санатория в 13 км от границы даёт о себе знать, не все готовы работать в непосредственной близости с зоной проведения СВО. Организация живёт обычной жизнью, кто-то из сотрудников уехал с семьёй в другой регион (подальше от границы — опасаясь за свою семью), кто-то ушёл на заслуженную пенсию, в декретный отпуск и т. д.
Евгений Литвин, директор санатория «Красиво»

В заключение белгородец скинул скрин с приложения «Яндекс.Карты», где видна оценка санатория — 4,9 из пяти звёзд. «По моему мнению, очень высокая оценка, её ещё нужно заслужить!», — заключил руководитель.

Фото: скрин Евгения Литвина

Отметим, что две отдыхающие в «Красиво» женщины сообщали об отсутствии кардиологов и части медсестёр. Однако те, что продолжают работать, по их мнению, вполне дружелюбны и ответственны.

В ходе вечернего прямого эфира обращение прокомментировал и глава региона Вячеслав Гладков. Он пообещал решить проблему и рассказать о результатах в одном из эфиров.

Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»
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