Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Белгородец пожаловался в комментариях губернатора области на директора санатория «Красиво». По его словам, мужчина устраивает «пьянки с друзьями» на территории санатория, работникам не выплачивают всю заработную плату, а медперсонала там и вовсе нет. Тогда на жалобу мужчины отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников, он заверил, что решается вопрос о назначении нового директора.
Чуть позже сообщение увидели в администрации санатория: они предложили белгородцу посетить санаторий и оценить «реальное» положение дел, а также пообщаться с сотрудниками и отдыхающими.
В то же время директор «Красиво» Евгений Литвин написал местному жителю, который попросил привести санаторий в порядок. Руководитель заявил, что сказанное мужчиной противоречит истинному положению дел и дал три дня на опровержение, после чего был намерен обратиться в полицию.
Редакция Бел.Ру связалась с директором санатория «Красиво» и спросила у него про жалобы в его сторону. Евгений Литвин ответил, что сегодня, 1 ноября, состоится комиссия правительства региона, чьё заключением станет «лучшим опровержением клеветы из Сети». Он также пригласил журналистов Бел.Ру «оценить уровень предоставления санаторно-курортных услуг».
Руководитель прокомментировал дефицит медицинских работников. По его словам, нехватка среднего медперсонала есть, как и во всём регионе.
Дефицит медперсонала есть, как и в любом другом медучреждении нашего региона. Штат врачей укомплектован, не хватает среднего (медперсонала — прим. ред.) Расположение санатория в 13 км от границы даёт о себе знать, не все готовы работать в непосредственной близости с зоной проведения СВО. Организация живёт обычной жизнью, кто-то из сотрудников уехал с семьёй в другой регион (подальше от границы — опасаясь за свою семью), кто-то ушёл на заслуженную пенсию, в декретный отпуск и т. д.
Евгений Литвин, директор санатория «Красиво»
В заключение белгородец скинул скрин с приложения «Яндекс.Карты», где видна оценка санатория — 4,9 из пяти звёзд. «По моему мнению, очень высокая оценка, её ещё нужно заслужить!», — заключил руководитель.
Отметим, что две отдыхающие в «Красиво» женщины сообщали об отсутствии кардиологов и части медсестёр. Однако те, что продолжают работать, по их мнению, вполне дружелюбны и ответственны.
В ходе вечернего прямого эфира обращение прокомментировал и глава региона Вячеслав Гладков. Он пообещал решить проблему и рассказать о результатах в одном из эфиров.