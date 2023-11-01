Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория

Белгородец пожаловался в комментариях губернатора области на директора санатория «Красиво». По его словам, мужчина устраивает «пьянки с друзьями» на территории санатория, работникам не выплачивают всю заработную плату, а медперсонала там и вовсе нет. Тогда на жалобу мужчины отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников, он заверил, что решается вопрос о назначении нового директора.