ВЦИОМ: большинство россиян считают прогрессивную школу налогообложения справедливой

В мае Министерство финансов представило пакет законопроектов о реформе налоговой системы для физических лиц. Новая структура налогообложения выглядит следующим образом: для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей — ставка НДФЛ 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20%, для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22%.