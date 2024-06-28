ВЦИОМ: большинство россиян считают прогрессивную школу налогообложения справедливой

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных жителей России осведомлены о предстоящих изменениях в налогообложении. Глава центра Валерий Фёдоров сообщил, что опрошенные социологами граждане считают, что изменения в налогах помогут сделать финансовую систему РФ более справедливой.
Одним из ключевых изменений является введение прогрессивной шкалы налогообложения. По мнению большинства опрошенных (78%), это изменение делает систему более честной. Также поддержку вызывает идея введения «семейной выплаты», на что согласны 84% опрошенных. По словам Фёдорова, большинство предложений правительства по изменению налогов получили широкую поддержку и не вызывают споров.
Специалист по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский подтвердил мнение главы ВЦИОМ. Он отметил, что для общества «справедливая» налоговая система означает «эффективную» систему. Опрошенные специалистами граждане высказывали мнение, что изменения должны касаться прежде всего самых богатых людей.
Кроме того, респонденты считают, что справедливость также включает в себя улучшение жизни людей, сокращение разрыва между богатыми и бедными слоями общества, а также избегание двойного налогообложения. Введение прогрессивной шкалы налогообложения рассматривается как справедливое изменение.
Александр Асафов, зампредседатель Комиссии ОП РФ по общественным законопроектам, утверждает, что справедливость является одним из важных моральных ценностей россиян и влияет на их взгляды на будущие изменения.
Алёна Булгакова, руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», отметила, что большинство региональных органов внесли свои предложения по реформе налоговой системы. Например, были выявлены риски для районов Крайнего Севера, и было предложено пересмотреть налогообложение для жителей этих мест.
Дарья Кислицына из ЭИСИ подчеркнула, что регионы станут одними из основных получателей выгод от налоговой реформы. Она отметила, что предложение президента о списании части долгов по бюджетным кредитам поможет регионам реализовать социальные программы без лишних финансовых обременений.
Эксперты также подчёркивают, что для людей важно знать, как будут использованы собранные налоги.
Сокращение различий между гражданами и инвестиции в основной капитал способствуют достижению социальной справедливости. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко согласен с этим мнением и подчёркивает, что средства от реформ пойдут на развитие передовых отраслей экономики.
В мае Министерство финансов представило пакет законопроектов о реформе налоговой системы для физических лиц. Новая структура налогообложения выглядит следующим образом: для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей — ставка НДФЛ 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20%, для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22%.