В каких случаях белгородцев освободят от уплаты долга по транспортному налогу

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как отметил председатель Белгородской области Юрий Клепиков, согласно федеральному закону, предусмотрены случаи, при которых задолженность налогоплательщика признаётся безнадежной к взысканию. А в региональных законах могут быть установлены дополнительные основания признания безнадёжности к взысканию задолженности по некоторым суммам.
В Белгородской области такой закон приняли в 2017 году, и в настоящее время есть два основания для признания задолженности безнадёжной. Первое относится к долгам, которые взыскали через суд и направили в службу судебных приставов, но в силу объективных причин они не были взысканы. Второе основание связано со случаем смерти физического лица, если его наследство не приняли наследники в течение трёх лет.
Клепиков отметил, что у некоторых налогоплательщиков задолженность по транспортному налогу составляет от нескольких копеек до нескольких сотен рублей. Поэтому в региональный закон внесли изменения.
Если срок подачи заявления в суд о взыскании задолженности физлица по транспортному налогу истёк, а сумма задолженности не превышает 500 рублей, такую задолженность признают безнадёжной.
Новые изменения в законодательстве могут затронуть около 6800 жителей Белгородской области.