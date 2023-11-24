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Published Сегодня, 12:12

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Updated Сегодня, 12:14

В каких случаях белгородцев освободят от уплаты долга по транспортному налогу

В каких случаях белгородцев освободят от уплаты долга по транспортному налогу

24 ноября 2023, 12:12
Фото: 1MI
На очередном заседании облдумы депутаты внесли изменения в закон, который касается транспортного налога. Задолженность по данному виду признают безнадёжной к взысканию, если сумма не будет превышать 500 рублей.
Сюжет
Суд

Как отметил председатель Белгородской области Юрий Клепиков, согласно федеральному закону, предусмотрены случаи, при которых задолженность налогоплательщика признаётся безнадежной к взысканию. А в региональных законах могут быть установлены дополнительные основания признания безнадёжности к взысканию задолженности по некоторым суммам.

В Белгородской области такой закон приняли в 2017 году, и в настоящее время есть два основания для признания задолженности безнадёжной. Первое относится к долгам, которые взыскали через суд и направили в службу судебных приставов, но в силу объективных причин они не были взысканы. Второе основание связано со случаем смерти физического лица, если его наследство не приняли наследники в течение трёх лет.

Клепиков отметил, что у некоторых налогоплательщиков задолженность по транспортному налогу составляет от нескольких копеек до нескольких сотен рублей. Поэтому в региональный закон внесли изменения.

Если срок подачи заявления в суд о взыскании задолженности физлица по транспортному налогу истёк, а сумма задолженности не превышает 500 рублей, такую задолженность признают безнадёжной.

Новые изменения в законодательстве могут затронуть около 6800 жителей Белгородской области.

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#Белгородская область#Транспортный налог#Наследство#Задолженность#Суд#Налогоплательщики#Белгород#Кристина Семенчук
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