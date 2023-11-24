В каких случаях белгородцев освободят от уплаты долга по транспортному налогу

В Белгородской области такой закон приняли в 2017 году, и в настоящее время есть два основания для признания задолженности безнадёжной. Первое относится к долгам, которые взыскали через суд и направили в службу судебных приставов, но в силу объективных причин они не были взысканы. Второе основание связано со случаем смерти физического лица, если его наследство не приняли наследники в течение трёх лет.