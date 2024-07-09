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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Недвижимость

БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях

9 июля 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Недвижимость
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Информация для граждан, желающих приобрести земельный участок и начать строительство дома или завершить отделку уже построенного жилого дома. Специалисты КПК «БИК Инвест» напоминают о возможности получения займов на покупку земельного участка на выгодных условиях.

Процентная ставка на приобретение земельного участка или земельного участка и строительство фундамента составит от 16,5% до 17% годовых, в зависимости от суммы первоначального взноса.

Заём на отделку жилого дома и благоустройство придомовой территории доступен под 17% годовых. Если отделочные работы производятся квалифицированной подрядной организацией*, компания предложит Вам еще более выгодную ставку — всего 16,5%.

*Подрядная организация должна соответствовать высоким требованиям к качеству и надежности КПК «БИК Инвест».

Ознакомиться с продуктами компании, стать пайщиком КПК «БИК Инвест» и оставить заявку на получение финансовых услуг можно на сайте или позвонить по телефону 8 800 301 29 31 (доб. 2).

Инвестируйте в загородную недвижимость безопасно, надёжно и выгодно.

Приобретение недвижимостиПриобретение недвижимости
Приобретение недвижимости
Фото: КПК «БИК Инвест»
В микрорайоне «Стрелецкое 59» состоялся сход граждан при участии представителей БИК
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
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