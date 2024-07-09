БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Процентная ставка на приобретение земельного участка или земельного участка и строительство фундамента составит от 16,5% до 17% годовых, в зависимости от суммы первоначального взноса.
Заём на отделку жилого дома и благоустройство придомовой территории доступен под 17% годовых. Если отделочные работы производятся квалифицированной подрядной организацией*, компания предложит Вам еще более выгодную ставку — всего 16,5%.
*Подрядная организация должна соответствовать высоким требованиям к качеству и надежности КПК «БИК Инвест».
Ознакомиться с продуктами компании, стать пайщиком КПК «БИК Инвест» и оставить заявку на получение финансовых услуг можно на сайте или позвонить по телефону 8 800 301 29 31 (доб. 2).
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