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Posted 5 февраля, 17:57

Published 5 февраля, 17:57

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В микрорайоне «Стрелецкое 59» состоялся сход граждан при участии представителей БИК

В микрорайоне «Стрелецкое 59» состоялся сход граждан при участии представителей БИК

5 февраля 2024, 17:57
По поручению Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в эту субботу в микрорайоне «Стрелецкое 59» состоялся сход граждан, при участии представителей БИК и Фонда поддержки ИЖС.

Темой схода стали вопросы дебета воды, а также другие проблемные вопросы, волнующие жителей микрорайона. Летом 2023 года на массиве наблюдались проблемы с водоснабжением. В рамках мероприятий по восстановлению водоснабжения выяснилось, что причиной отсутствия водоснабжения стала несанкционированная врезка в систему водоснабжения, направляющая воду в другие массивы. Специалисты Фонда поддержки ИЖС ликвидировали несанкционированную врезку, что решило проблему нехватки воды.

Для предотвращения повторной нехватки водоснабжения, Фонд поддержки ИЖС совместно с Водоканалом проведет расчет потребления воды за 2023 год с учетом пикового потребления. В случае выявления недостатка воды после проведения расчетов, Фонд поддержки ИЖС обязуется пробурить дополнительную скважину для обеспечения массива дополнительной водой. Результаты этих исследований будут представлены на следующем сходе, запланированном на конец февраля.

#Общество#Белгородская область#Артем Черненко
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