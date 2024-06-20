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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли

БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли

20 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
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Белгородская ипотечная корпорация предлагает ряд преимуществ при приобретении земельных участков для бизнес- проектов.

БИК продаёт не только землю под ИЖС, но и участки для коммерческих целей. При этом для коммерческих клиентов доступен ряд преимуществ.

Например, организациям предоставляют персонального менеджера, эксперта-помощника, который будет сопровождать покупателя на каждом этапе приобретения участка — от выбора до оформления договора купли-продажи.

Кадастровые инженеры БИК покажут сам участок и его границы на месте.

Назначение участка можно изменить под нужды клиента. Специалисты БИК обратятся для этого в профильные инстанции. Можно изменить и конфигурацию участка под нужды проекта.

А если предъявить готовый к реализации проект, возможно получить скидку на стоимость земли для объектов вспомогательного использования.

Участки доступны к просмотру на сайте Белгородской ипотечной корпорации.

В отдел продаж обратиться можно по номеру 8 800 301 29 31 (доб. 1) или по адресу: г. Белгород, улица Князя Трубецкого, 28

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#Артем Черненко#Общество#ИЖС#Бик#Белгород#Земельные участки#Бизнес-проекты#Коммерческие цели
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