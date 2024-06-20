БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
БИК продаёт не только землю под ИЖС, но и участки для коммерческих целей. При этом для коммерческих клиентов доступен ряд преимуществ.
Например, организациям предоставляют персонального менеджера, эксперта-помощника, который будет сопровождать покупателя на каждом этапе приобретения участка — от выбора до оформления договора купли-продажи.
Кадастровые инженеры БИК покажут сам участок и его границы на месте.
Назначение участка можно изменить под нужды клиента. Специалисты БИК обратятся для этого в профильные инстанции. Можно изменить и конфигурацию участка под нужды проекта.
А если предъявить готовый к реализации проект, возможно получить скидку на стоимость земли для объектов вспомогательного использования.
Участки доступны к просмотру на сайте Белгородской ипотечной корпорации.
В отдел продаж обратиться можно по номеру 8 800 301 29 31 (доб. 1) или по адресу: г. Белгород, улица Князя Трубецкого, 28