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БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»

БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»

31 мая 2024, 11:44
Фото: 1MI
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Микрорайон расположен в границах городского поселения «Поселок Ракитное» с северной стороны, вдоль автодороги Ракитное-Бобрава-Белая.

«Солнечный» находится на небольшом, ровном поле, окруженном лесопосадками, в живописном месте. С восточной стороны массива расположен водоем. Рядом с микрорайоном «Солнечный», с южной стороны, на расстоянии 500 метров расположены автостанция, Ракитянская ЦРБ, поликлиника, магазины и ветстанция.

Земельные участки площадью от 1500 до 2003 квадратных метров доступны по цене от 268 000 до 333 198 рублей. Первоначальный взнос при заключении договора купли-продажи составляет от 160 800 до 199 918 рублей.

Забронировать земельный участок можно на нашем портале, в разделе «Участки под ИЖС».

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