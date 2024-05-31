БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«Солнечный» находится на небольшом, ровном поле, окруженном лесопосадками, в живописном месте. С восточной стороны массива расположен водоем. Рядом с микрорайоном «Солнечный», с южной стороны, на расстоянии 500 метров расположены автостанция, Ракитянская ЦРБ, поликлиника, магазины и ветстанция.
Земельные участки площадью от 1500 до 2003 квадратных метров доступны по цене от 268 000 до 333 198 рублей. Первоначальный взнос при заключении договора купли-продажи составляет от 160 800 до 199 918 рублей.
Забронировать земельный участок можно на нашем портале, в разделе «Участки под ИЖС».