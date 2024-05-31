БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»

«Солнечный» находится на небольшом, ровном поле, окруженном лесопосадками, в живописном месте. С восточной стороны массива расположен водоем. Рядом с микрорайоном «Солнечный», с южной стороны, на расстоянии 500 метров расположены автостанция, Ракитянская ЦРБ, поликлиника, магазины и ветстанция.