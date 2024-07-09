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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:27

Белгородцев предупреждают об опасной молочке от предприятия-призрака

Белгородцев предупреждают об опасной молочке от предприятия-призрака

9 июля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Роспотребнадзор по Белгородской области предупредил о молокозаводе, который незаконно изготавливает продукцию. Конкретное место и условия производства неизвестны.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило незаконное производство под названием «Мосальский молокозавод». Юридический адрес организации не соответствует фактическому. Из этого следует, что завод можно назвать «призраком».

Всё началось с проверки товаров, специалистами была выявлена фальсифицированная молочная продукция. Она не соответствовала единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Кроме этого, остались неизвестными условия производства и личности персонала. Роспотребнадзор называет продукцию опасной для здоровья. Будьте внимательны при покупке молочных товаров и читайте название производителя на упаковке.

А если вы нашли продукты этого завода в белгородских магазинах, сообщите об этом в управление Роспотребнадзора по номеру +7(800)-222-04-31.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Новости Белгорода#Калуга#Белгород#Молокозавод#Фальсификация продукции#Незаконное производство
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