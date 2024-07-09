Белгородцев предупреждают об опасной молочке от предприятия-призрака

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило незаконное производство под названием «Мосальский молокозавод». Юридический адрес организации не соответствует фактическому. Из этого следует, что завод можно назвать «призраком».
Всё началось с проверки товаров, специалистами была выявлена фальсифицированная молочная продукция. Она не соответствовала единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.
Кроме этого, остались неизвестными условия производства и личности персонала. Роспотребнадзор называет продукцию опасной для здоровья. Будьте внимательны при покупке молочных товаров и читайте название производителя на упаковке.
А если вы нашли продукты этого завода в белгородских магазинах, сообщите об этом в управление Роспотребнадзора по номеру +7(800)-222-04-31.