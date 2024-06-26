Отравление овощами? При загадочных обстоятельствах умерла беременная девушка

Напомним, недавно в ещё одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами. В Курске несколько человек попали в больницу. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 13, восьмерых из них госпитализировали.