Отравление овощами? При загадочных обстоятельствах умерла беременная девушка

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Двое жителей города Ливны Орловской области госпитализированы с симптомами отравления. Молодой человек и его беременная 22-летняя жена накануне приобрели арбуз, черешню, картофель и помидоры, предположительно, в одном из сетевых магазинов или рядом с ним.
Родственница обнаружила пару в бессознательном состоянии. Девушка спустя время пришла в сознание, но была очень слаба и не могла ходить. Её муж слабо реагировал на происходившее вокруг.
Беременную орловчанку экстренно госпитализировали в реанимацию. Её мужа отправили в Орёл.
Утром следующего дня девушка скончалась. Её муж всё ещё находится в больнице. В настоящее время правоохранительные органы расследуют это происшествие.
Изначально именно отравление овощами рассматривалось как основная версия трагедии. Однако выяснилось, что пока в анализах беременной девушки токсичных веществ не обнаружили. Тем не менее лабораторное исследование продолжается.
Напомним, недавно в ещё одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами. В Курске несколько человек попали в больницу. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 13, восьмерых из них госпитализировали.