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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Орловской области проверяют обстоятельства смерти беременной девушки

Отравление овощами? При загадочных обстоятельствах умерла беременная девушка

26 июня 2024, 15:45
Фото: 1MI

В Орловской области проверяют обстоятельства смерти беременной девушки

Происшествие случилось в городе Ливны. Скончалась беременная 22-летняя девушка. Её муж находится в больнице. Известно, что в день ЧП мужчина купил овощи и ягоды: предполагалось, что это пара отравилась. Подробности сообщает местное издание «Орелtimes».

Двое жителей города Ливны Орловской области госпитализированы с симптомами отравления. Молодой человек и его беременная 22-летняя жена накануне приобрели арбуз, черешню, картофель и помидоры, предположительно, в одном из сетевых магазинов или рядом с ним.

Родственница обнаружила пару в бессознательном состоянии. Девушка спустя время пришла в сознание, но была очень слаба и не могла ходить. Её муж слабо реагировал на происходившее вокруг.

Беременную орловчанку экстренно госпитализировали в реанимацию. Её мужа отправили в Орёл.

Утром следующего дня девушка скончалась. Её муж всё ещё находится в больнице. В настоящее время правоохранительные органы расследуют это происшествие.

Изначально именно отравление овощами рассматривалось как основная версия трагедии. Однако выяснилось, что пока в анализах беременной девушки токсичных веществ не обнаружили. Тем не менее лабораторное исследование продолжается.

Напомним, недавно в ещё одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами. В Курске несколько человек попали в больницу. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 13, восьмерых из них госпитализировали.

В одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Беременная#Смерть#Овощи#Черноземье#Отравление#Расследование#Орловская область
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