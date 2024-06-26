В одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В Курске произошло массовое отравление среди посетителей суши-бара. Одна из пострадавших, местная жительница, рассказала в социальных сетях о своём опыте.
Курянка поделилась, что уже несколько лет стабильно покупает сливочные роллы с лососем в заведении, расположенном на улице Студенческой. В минувшую субботу, 22 июня, она, как обычно, сделала заказ. Утром следующего дня девушка проснулась с высокой температурой и сильной болью в животе.
Оказалось, что похожие симптомы появились ещё у десяти человек, заказавших злополучные сливочные роллы. У всех отравившихся диагностирована острая кишечная инфекция.
Управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию. Взяты пробы продуктов и сырья, проведён осмотр персонала и изучено санитарное состояние ресторана. В ходе проверки выявлены нарушения, в результате чего организации вынесен запрет на работу. Сейчас идёт подготовка материалов к судебному разбирательству.
Напомним, что это не первое массовое отравление в Курской области за последнее время. Осенью прошлого года девять человек отравились шаурмой, скончалась молодая курянка.