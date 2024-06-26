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Published Сегодня, 08:37

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Роллы

В одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами

26 июня 2024, 08:37
Фото: 1MI
Роллы

11 человек попали в больницу после отравления роллами в Курске

В Курской области произошло очередное массовое отравление. На этот раз посетители суши-бара слегли с острой кишечной инфекцией после заказа сливочных роллов с лососем в одном из суши-баров. Подробности истории сообщили «Курские известия».

В Курске произошло массовое отравление среди посетителей суши-бара. Одна из пострадавших, местная жительница, рассказала в социальных сетях о своём опыте.

Курянка поделилась, что уже несколько лет стабильно покупает сливочные роллы с лососем в заведении, расположенном на улице Студенческой. В минувшую субботу, 22 июня, она, как обычно, сделала заказ. Утром следующего дня девушка проснулась с высокой температурой и сильной болью в животе.

Оказалось, что похожие симптомы появились ещё у десяти человек, заказавших злополучные сливочные роллы. У всех отравившихся диагностирована острая кишечная инфекция.

Управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию. Взяты пробы продуктов и сырья, проведён осмотр персонала и изучено санитарное состояние ресторана. В ходе проверки выявлены нарушения, в результате чего организации вынесен запрет на работу. Сейчас идёт подготовка материалов к судебному разбирательству.

Напомним, что это не первое массовое отравление в Курской области за последнее время. Осенью прошлого года девять человек отравились шаурмой, скончалась молодая курянка.

В соседнем с Белгородской областью регионе произошло массовое отравление шаурмой
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#Валерия Колесникова#Общество#Роспотребнадзор#Курск#Черноземье#Отравление#Роллы#Суши-бар
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