В одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами

Курянка поделилась, что уже несколько лет стабильно покупает сливочные роллы с лососем в заведении, расположенном на улице Студенческой. В минувшую субботу, 22 июня, она, как обычно, сделала заказ. Утром следующего дня девушка проснулась с высокой температурой и сильной болью в животе.