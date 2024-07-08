В память о чистой воде: в фонтане в парке в Белгороде позеленела вода

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В областном центре в парке Памяти (Гагарина) вода в фонтане стала зелёной. На проблему обратили внимание местные жители, предложил главе региона Вячеславу Гладкову выбрать именно это «очень живописное место для пробежек».
На обращение отреагировали в мэрии Белгорода. Городские власти пообещали направить в парк сотрудников Белгорблагоустройства для наведения санитарного порядка. Стоит отметить, что в настоящее время в парке находится специализированная машина, но порядок пока не наводится.
Напомним, в текущем году в Белгороде запустили в работу 15 фонтанов. Процент износа оборудования фонтанов составляет более 55%.