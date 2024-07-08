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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В парке Памяти в Белгороде зацвела вода в фонтане

В память о чистой воде: в фонтане в парке в Белгороде позеленела вода

8 июля 2024, 13:01
Фото: bel.ru

В парке Памяти в Белгороде зацвела вода в фонтане

Из прозрачной вода в фонтане в парке Памяти в Белгороде превратилась в зелёную. В мэрии областного центра пообещали навести порядок.
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Вода

В областном центре в парке Памяти (Гагарина) вода в фонтане стала зелёной. На проблему обратили внимание местные жители, предложил главе региона Вячеславу Гладкову выбрать именно это «очень живописное место для пробежек».

Фото: bel.ru

На обращение отреагировали в мэрии Белгорода. Городские власти пообещали направить в парк сотрудников Белгорблагоустройства для наведения санитарного порядка. Стоит отметить, что в настоящее время в парке находится специализированная машина, но порядок пока не наводится.

Фото: bel.ru

Напомним, в текущем году в Белгороде запустили в работу 15 фонтанов. Процент износа оборудования фонтанов составляет более 55%.

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#Кристина Семенчук#Вода#Жители#Новости Белгорода#Мэрия#Фонтан#Загрязнение#Оборудование#Белгорблагоустройство#Санитарный порядок#Белгород
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