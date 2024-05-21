Горит разными цветами: в Белгороде открыли исторический фонтан «Кувшинка»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Белгороде заработал новый фонтан под названием «Кувшинка». Расположился он в Центральном парке: вчера, 20 мая, белгородцы заметили его в вечернее время с включённой подсветкой и записали соответствующее видео.
Фонтан появился в парке ещё в конце апреля, однако к запуску готов не был. Его открытие обещали провести 13 мая.
Напомним, что фонтан открыли ещё в конце 50-х годов, но использовали как скульптуру, а затем и вовсе демонтировали. Вернуть объект решили в рамках реконструкции Центрального парка.