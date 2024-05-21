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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Фонтан «Кувшинка»

Горит разными цветами: в Белгороде открыли исторический фонтан «Кувшинка»

21 мая 2024, 07:02
Фото: «Открытый Белгород»
Фонтан «Кувшинка»

В Центральном парке Белгорода заработал фонтан «Кувшинка»

В Центральном парке Белгорода заработал фонтан «Кувшинка». Жители областного центра заметили его с включённой подсветкой. Кадрами поделились журналисты «Открытого Белгорода».

В Белгороде заработал новый фонтан под названием «Кувшинка». Расположился он в Центральном парке: вчера, 20 мая, белгородцы заметили его в вечернее время с включённой подсветкой и записали соответствующее видео.

Фонтан появился в парке ещё в конце апреля, однако к запуску готов не был. Его открытие обещали провести 13 мая.

Новый фонтан в Центральном парке
Видео: «Открытый Белгород»

Напомним, что фонтан открыли ещё в конце 50-х годов, но использовали как скульптуру, а затем и вовсе демонтировали. Вернуть объект решили в рамках реконструкции Центрального парка.

Фонтан «Кувшинка» в Белгороде пока не работает на постоянной основе
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#Александра Склярова#Видео#Белгород
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