Вернули частичку истории: в Белгороде восстановили утраченную «Кувшинку»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Центральном парке в Белгороде открыли фонтан «Кувшинка». Фотографию с места публикует Telegram-канал «Электромир Максимова».
О планах запустить фонтан ранее рассказывал мэр Валентин Демидов. По его словам, рабочие занялись восстановлением исторически утраченного объекта в рамках реконструкции Центрального парка. Фонтан открыли ещё в конце 50-х годов. Однако использовался он как скульптура, в итоге его демонтировали.
Сезон фонтанов в Белгороде официально откроют 1 мая. Работать они будут с десяти часов утра до десяти часов вечера.
Всего в столице региона откроют 15 фонтанов. Не будет работать фонтан возле Дома офицеров: ему требуется капитальный ремонт.
Как ранее сообщили Бел.Ру в мэрии, изношенность фонтанов в Белгороде составляет более 55%. В неудовлетворительном состоянии находится фонтан не только возле Дома офицеров, но и в парках Победы и Памяти, на улицах Щорса и 5 Августа.
Напомним, что в Старом Осколе начали раньше открывать фонтаны.