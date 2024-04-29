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Фонтан «Кувшинка» в Белгороде

Вернули частичку истории: в Белгороде восстановили утраченную «Кувшинку»

29 апреля 2024, 10:13
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Фонтан «Кувшинка» в Белгороде

В Белгороде запустили фонтан «Кувшинка»

Посмотреть на фонтан можно в Центральном парке. Восстановили «Кувшинку» в ходе реконструкции общественной зоны. Фонтан открыли ещё в 50-х годах, но использовался он как скульптура, рассказывал ранее мэр Валентин Демидов.

В Центральном парке в Белгороде открыли фонтан «Кувшинка». Фотографию с места публикует Telegram-канал «Электромир Максимова».

О планах запустить фонтан ранее рассказывал мэр Валентин Демидов. По его словам, рабочие занялись восстановлением исторически утраченного объекта в рамках реконструкции Центрального парка. Фонтан открыли ещё в конце 50-х годов. Однако использовался он как скульптура, в итоге его демонтировали.

Сезон фонтанов в Белгороде официально откроют 1 мая. Работать они будут с десяти часов утра до десяти часов вечера.

Всего в столице региона откроют 15 фонтанов. Не будет работать фонтан возле Дома офицеров: ему требуется капитальный ремонт.

Как ранее сообщили Бел.Ру в мэрии, изношенность фонтанов в Белгороде составляет более 55%. В неудовлетворительном состоянии находится фонтан не только возле Дома офицеров, но и в парках Победы и Памяти, на улицах Щорса и 5 Августа.

Напомним, что в Старом Осколе начали раньше открывать фонтаны.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Фонтан#Белгород#Центральный парк имени Ленина#Кувшинка
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