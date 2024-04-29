Вернули частичку истории: в Белгороде восстановили утраченную «Кувшинку»

Как ранее сообщили Бел.Ру в мэрии, изношенность фонтанов в Белгороде составляет более 55%. В неудовлетворительном состоянии находится фонтан не только возле Дома офицеров, но и в парках Победы и Памяти, на улицах Щорса и 5 Августа.