В обстреливаемое белгородское село привезут огнетушителей и мобильную станцию

Сейчас находиться в селе очень опасно из-за участившихся атак дронов. Магазин в селе не работает, но для тех, кто не хочет покидать свои дома и бросать имущество, будут продолжать привозить продуктовые наборы. Также организуют раздачу пенсий и лекарств.