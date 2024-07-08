В обстреливаемое белгородское село привезут огнетушителей и мобильную станцию

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в приграничном селе Безымено. Он поговорил с местными жителями вместе с главой Грайворонского городского округа Геннадием Бондаревым.
Сейчас находиться в селе очень опасно из-за участившихся атак дронов. Магазин в селе не работает, но для тех, кто не хочет покидать свои дома и бросать имущество, будут продолжать привозить продуктовые наборы. Также организуют раздачу пенсий и лекарств.
После одной из атак украинских военных с помощью БПЛА была повреждена линия электропередачи, из-за чего в селе возникли проблемы со светом. Как сообщил глава региона, проблему постараются решить в ближайшее время.
Кроме того, для села передали мобильную станцию пожаротушения и дополнительные огнетушители.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что все желающие могут переехать в безопасное место и разместиться в пунктах временного размещения. Людей старшего возраста направят в пансионаты и санатории.
Напомним, на днях в Безымено в результате атаки ВСУ были уничтожены сразу шесть домов.