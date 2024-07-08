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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Разрушения в селе Безымено

В обстреливаемое белгородское село привезут огнетушителей и мобильную станцию

8 июля 2024, 14:17
Фото: Кадр видео из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Разрушения в селе Безымено

Гладков посетил Безымено в Белгородской области

Губернатор Белгородской области вместе с главой Грайворонского ГО побывал в приграничном Безымено и пообщался с местными жителями. Подробности поездки Вячеслав Гладков рассказал на своих страницах в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в приграничном селе Безымено. Он поговорил с местными жителями вместе с главой Грайворонского городского округа Геннадием Бондаревым.

Сейчас находиться в селе очень опасно из-за участившихся атак дронов. Магазин в селе не работает, но для тех, кто не хочет покидать свои дома и бросать имущество, будут продолжать привозить продуктовые наборы. Также организуют раздачу пенсий и лекарств.

После одной из атак украинских военных с помощью БПЛА была повреждена линия электропередачи, из-за чего в селе возникли проблемы со светом. Как сообщил глава региона, проблему постараются решить в ближайшее время.

Кроме того, для села передали мобильную станцию пожаротушения и дополнительные огнетушители.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что все желающие могут переехать в безопасное место и разместиться в пунктах временного размещения. Людей старшего возраста направят в пансионаты и санатории.

Напомним, на днях в Безымено в результате атаки ВСУ были уничтожены сразу шесть домов.

Поездка губернатора Белгородской области в село Безымено
Видео: Видео из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Чем ВСУ атаковали Белгородскую области за сутки?
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