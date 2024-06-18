Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
ВСУ 18 июня ударили беспилотниками по двум сёлам в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Новостроевке-Первой повреждено четыре частных дома. В них выбиты окна, посекло кровли, заборы. Ещё один дом пострадал в Безымено — на него сбросили боеприпас. В доме выбиты окна.
Информация о последствиях атак уточняется.
Напомним, что накануне ВСУ ударили по шести приграничным районам Белгородской области. Есть разрушения, пострадали четверо мирных жителей. Мужчину и трёх женщин ранило в результате трёх атак в Грайворонском горокруге.