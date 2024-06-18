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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Последствия обстрела, фото тематическое

Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения

18 июня 2024, 10:23
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Разрушения выявили в частных домах. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 18 июня ударили беспилотниками по двум сёлам в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Новостроевке-Первой повреждено четыре частных дома. В них выбиты окна, посекло кровли, заборы. Ещё один дом пострадал в Безымено — на него сбросили боеприпас. В доме выбиты окна.

Информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, что накануне ВСУ ударили по шести приграничным районам Белгородской области. Есть разрушения, пострадали четверо мирных жителей. Мужчину и трёх женщин ранило в результате трёх атак в Грайворонском горокруге.

Ранены четверо, есть разрушения: последствия атак ВСУ по белгородскому приграничью
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Безымено#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Новостроевка-Первая
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