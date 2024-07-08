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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»

На СГОКе провели конкурс профессионального мастерства машинистов бульдозера

8 июля 2024, 10:40
Фото: Пресс-служба СГОК
АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
На Стойленском ГОКе определили победителей конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов гусеничного бульдозера. Из 20 представителей автотранспортного цеха, подавших заявки на участие и сдавших теоретическую часть, в финал вышли десять человек.

В первой части практического этапа участникам нужно было провести предсменный осмотр бульдозера: проверить уровень горюче-смазочных материалов, охлаждающей жидкости, наличие аптечки, знака аварийной остановки, средств пожаротушения, убедиться в исправности звуковой и световой сигнализации. Второе задание было максимально приближено к рабочим условиям в карьере: бульдозеристам требовалось сформировать предохранительный вал из щебня. Особое внимание на заданные параметры вала — высоту 1 м 83 см и ширину 4 м 10 см.

По результатам набранных баллов лучшим машинистом гусеничного бульдозера признан Денис Алексеенко. Второе место занял Евгений Троцак — победитель предыдущего конкурса профмастерства среди бульдозеристов. На третьем месте Николай Ковалев.

Победителей наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

В 2024 году на предприятии проведут 12 различных соревнований профессионального мастерства. Для сотрудников автотранспортного цеха СГОКа в октябре пройдет еще один конкурс на звание лучшего водителя большегрузного автосамосвала.

Конкурс «Лучший по профессии» Конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший по профессии»Конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший по профессии» Конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший по профессии»
Фото: Пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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