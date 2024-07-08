На СГОКе провели конкурс профессионального мастерства машинистов бульдозера

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В первой части практического этапа участникам нужно было провести предсменный осмотр бульдозера: проверить уровень горюче-смазочных материалов, охлаждающей жидкости, наличие аптечки, знака аварийной остановки, средств пожаротушения, убедиться в исправности звуковой и световой сигнализации. Второе задание было максимально приближено к рабочим условиям в карьере: бульдозеристам требовалось сформировать предохранительный вал из щебня. Особое внимание на заданные параметры вала — высоту 1 м 83 см и ширину 4 м 10 см.
По результатам набранных баллов лучшим машинистом гусеничного бульдозера признан Денис Алексеенко. Второе место занял Евгений Троцак — победитель предыдущего конкурса профмастерства среди бульдозеристов. На третьем месте Николай Ковалев.
Победителей наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
В 2024 году на предприятии проведут 12 различных соревнований профессионального мастерства. Для сотрудников автотранспортного цеха СГОКа в октябре пройдет еще один конкурс на звание лучшего водителя большегрузного автосамосвала.