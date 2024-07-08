На СГОКе провели конкурс профессионального мастерства машинистов бульдозера

В первой части практического этапа участникам нужно было провести предсменный осмотр бульдозера: проверить уровень горюче-смазочных материалов, охлаждающей жидкости, наличие аптечки, знака аварийной остановки, средств пожаротушения, убедиться в исправности звуковой и световой сигнализации. Второе задание было максимально приближено к рабочим условиям в карьере: бульдозеристам требовалось сформировать предохранительный вал из щебня. Особое внимание на заданные параметры вала — высоту 1 м 83 см и ширину 4 м 10 см.