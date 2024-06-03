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Работник СГОКа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Работник СГОКа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

3 июня 2024, 14:32
Фото: Стойленский ГОК
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Владимир Пильгуй, машинист мельниц цеха обогащения обогатительной фабрики Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК). Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Весь трудовой путь Владимира Ивановича связан со Стойленским ГОКом, где он в совершенстве освоил профессию машиниста мельниц. Общий стаж его работы на комбинате– 40 лет. Свой профессиональный опыт и знанияВладимир Иванович передает молодым сотрудникам, занимается наставнической работой. Только за последние три года он обучил профессии восемь работников.

В 1998 году Владимиру Пильгуй присвоено звание «Почетный горняк». В числе его наград за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и высшая корпоративная награда — золотой Почетный знак I степени Стойленского горно-обогатительного комбината.

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