Работник СГОКа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Весь трудовой путь Владимира Ивановича связан со Стойленским ГОКом, где он в совершенстве освоил профессию машиниста мельниц. Общий стаж его работы на комбинате– 40 лет. Свой профессиональный опыт и знанияВладимир Иванович передает молодым сотрудникам, занимается наставнической работой. Только за последние три года он обучил профессии восемь работников.