Работник СГОКа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Весь трудовой путь Владимира Ивановича связан со Стойленским ГОКом, где он в совершенстве освоил профессию машиниста мельниц. Общий стаж его работы на комбинате– 40 лет. Свой профессиональный опыт и знанияВладимир Иванович передает молодым сотрудникам, занимается наставнической работой. Только за последние три года он обучил профессии восемь работников.
В 1998 году Владимиру Пильгуй присвоено звание «Почетный горняк». В числе его наград за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и высшая корпоративная награда — золотой Почетный знак I степени Стойленского горно-обогатительного комбината.