На СГОКе запустили высокотехнологичную мойку для автосамосвалов

— Мы сможем повысить уровень готовности парка техники за счет более качественного техобслуживания машин, а также улучшим условия труда сотрудников цеха, которым приходилось тратить время и силы на очистку узлов и деталей перед плановыми ремонтами, – комментирует начальник автотранспортного цеха СГОКа Олег Пахомов.