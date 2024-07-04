На СГОКе запустили высокотехнологичную мойку для автосамосвалов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Ввод в эксплуатацию мойки упростит визуальный осмотр карьерной техники при планировании ремонта, что в результате повысит уровень технического обслуживания и комфортность условий работы ремонтного персонала. Кроме того, такая обработка транспорта позволит минимизировать пыление на дорогах.
Процесс автомойки проходит в нескольких режимах –корпус и шины моют с помощью стационарных гидрантов высокого давления, а для обработки труднодоступных узлов и деталей используют передвижной моечный аппарат.
Моечный комплекс соответствует современным экологическим стандартам. Замкнутый водооборотный цикл мойки предполагает очистку отработанной воды в фильтрах для возврата и дальнейшего использования в процессе, поэтому грязь и горюче смазочные вещества не будут попадать в окружающую среду.
— Мы сможем повысить уровень готовности парка техники за счет более качественного техобслуживания машин, а также улучшим условия труда сотрудников цеха, которым приходилось тратить время и силы на очистку узлов и деталей перед плановыми ремонтами, – комментирует начальник автотранспортного цеха СГОКа Олег Пахомов.
Ранее в этом году на Стойленском ГОКе в цехе по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования ввели в эксплуатацию новый автоматизированный моечный комплекс для деталей горной техники.