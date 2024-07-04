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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:26

На СГОКе запустили высокотехнологичную мойку для автосамосвалов

На СГОКе запустили высокотехнологичную мойку для автосамосвалов

4 июля 2024, 11:24
Фото: Стойленский ГОК
В автотранспортном цехе Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) построили новый моечный комплекс, который будет эффективно очищать от грязи и пыли карьерные автосамосвалы грузоподъемностью до 240 тонн и их узлы.

Ввод в эксплуатацию мойки упростит визуальный осмотр карьерной техники при планировании ремонта, что в результате повысит уровень технического обслуживания и комфортность условий работы ремонтного персонала. Кроме того, такая обработка транспорта позволит минимизировать пыление на дорогах.

Процесс автомойки проходит в нескольких режимах –корпус и шины моют с помощью стационарных гидрантов высокого давления, а для обработки труднодоступных узлов и деталей используют передвижной моечный аппарат.

Фото: Стойленский ГОК

Моечный комплекс соответствует современным экологическим стандартам. Замкнутый водооборотный цикл мойки предполагает очистку отработанной воды в фильтрах для возврата и дальнейшего использования в процессе, поэтому грязь и горюче смазочные вещества не будут попадать в окружающую среду.

— Мы сможем повысить уровень готовности парка техники за счет более качественного техобслуживания машин, а также улучшим условия труда сотрудников цеха, которым приходилось тратить время и силы на очистку узлов и деталей перед плановыми ремонтами, комментирует начальник автотранспортного цеха СГОКа Олег Пахомов.

Ранее в этом году на Стойленском ГОКе в цехе по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования ввели в эксплуатацию новый автоматизированный моечный комплекс для деталей горной техники.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Автоматизация#Белгород#Техническое обслуживание#Автосамосвалы#Экологические стандарты#Мойка
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