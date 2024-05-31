На СГОКе 16 сотрудников отмечены премией «Наставник года Группы НЛМК»

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
«Премия „Наставник года“ в этом году вручается впервые на всех предприятиях Группы НЛМК. Наш традиционный конкурс „Лучший наставник“ приобрел новый, более высокий статус и масштаб. Наставничество всегда занимало важное место в жизни нашего предприятия. Благодаря этому направлению новые сотрудники быстрее адаптируются в условиях производства, знакомятся с коллективом и корпоративной культурой, учатся работать эффективно и безопасно. К тому же наставники подают личный пример вовлеченности, активности и целеустремленности», — прокомментировала директор по персоналу дивизиона «Сырье» Инна Филькина.
Лучшие наставники активно участвуют в программах адаптации новых сотрудников, помогают повышать квалификацию коллег, руководят практикой студентов вузов и ссузов. В течение года наставники проходят обучение инструментам работы с молодыми специалистами: мотивированию новичков на изучение профессии и применению инструментов эффективного обмена опытом.
Всего на Стойленском ГОКе наставническую деятельность ведут более двух тысяч сотрудников. Со времени проведения конкурса на СГОКе с 2018 года наград и почетных знаков «Лучший наставник» удостоены более 60 сотрудников предприятия.