Медицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздником

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:42
За добросовестный труд и высокий профессионализм благодарностями председателя Белгородской областной Думы наградили врача-невролога Нелли Борисову, экономиста Маргариту Котаеву и врача-уролога Сергея Черных.
Благодарности Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области вручили врачу-рентгенологу Ольге Гикавой, рентгенолаборанту Александру Гаврилову, специалисту Антону Чубу. Рентгенолаборанта Людмилу Павлову отметили благодарностью администрации Старооскольского городского округа.
Восемь медработников наградили корпоративными почетными грамотами — врача-офтальмолога Людмилу Челнакову, медсестер Надежду Александрову, Валентину Медвудеву, Евгению Одарченко, Людмилу Щербачёву, санитарок Елену Бакланову, Наталью Кутепову, Юлию Черемисину. Медицинские сестры Наталья Коваленко и Любовь Севальнева отмечены почетной грамотой координационного Совета профсоюзов Старооскольского городского округа.
Генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко поздравил сотрудников медсанчасти с праздником и поблагодарил за верность выбранной профессии и чуткое отношение к стойленцам.
«Забота о здоровье сотрудников предприятия — одна из главных задач компании. Благодаря вашему профессиональному мастерству, самоотдаче и доброте тысячи людей получают своевременную помощь и поддержку. Стойленская медсанчасть остается одним из лидеров по качеству оказываемых услуг и техническому оснащению. Ваши уникальные знания и колоссальный опыт дают уверенность в том, что здоровье стойленцев находится под надежной защитой», — отметил Максим Валерьевич.
Для коллектива медсанчасти организовали концертную программу с участием местных самодеятельных коллективов и подготовили корпоративные подарки.
Для справки:
Медико-санитарная часть основана в 1993 году. Современное оборудование и высокопрофессиональный коллектив больницы позволили ей стать одним из ведущих медицинских учреждений не только в Старом Осколе, но и в Белгородской области. Сегодня в МСЧ СГОКа трудится 75 человек. В ее состав входят поликлиника, рентгенотделение, клинико-диагностическая лаборатория, здравпункты и дневной стационар.