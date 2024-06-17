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Updated Сегодня, 09:42

Медицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздником

Медицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздником

17 июня 2024, 09:39
Фото: СГОК
Накануне Дня медицинского работника в медико-санитарной части Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) семнадцать сотрудников отметили различными наградами.

За добросовестный труд и высокий профессионализм благодарностями председателя Белгородской областной Думы наградили врача-невролога Нелли Борисову, экономиста Маргариту Котаеву и врача-уролога Сергея Черных.

Благодарности Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области вручили врачу-рентгенологу Ольге Гикавой, рентгенолаборанту Александру Гаврилову, специалисту Антону Чубу. Рентгенолаборанта Людмилу Павлову отметили благодарностью администрации Старооскольского городского округа.

Восемь медработников наградили корпоративными почетными грамотами — врача-офтальмолога Людмилу Челнакову, медсестер Надежду Александрову, Валентину Медвудеву, Евгению Одарченко, Людмилу Щербачёву, санитарок Елену Бакланову, Наталью Кутепову, Юлию Черемисину. Медицинские сестры Наталья Коваленко и Любовь Севальнева отмечены почетной грамотой координационного Совета профсоюзов Старооскольского городского округа.

Фото: НМ 55934

Генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко поздравил сотрудников медсанчасти с праздником и поблагодарил за верность выбранной профессии и чуткое отношение к стойленцам.

«Забота о здоровье сотрудников предприятия — одна из главных задач компании. Благодаря вашему профессиональному мастерству, самоотдаче и доброте тысячи людей получают своевременную помощь и поддержку. Стойленская медсанчасть остается одним из лидеров по качеству оказываемых услуг и техническому оснащению. Ваши уникальные знания и колоссальный опыт дают уверенность в том, что здоровье стойленцев находится под надежной защитой», — отметил Максим Валерьевич.

Для коллектива медсанчасти организовали концертную программу с участием местных самодеятельных коллективов и подготовили корпоративные подарки.

Для справки:

Медико-санитарная часть основана в 1993 году. Современное оборудование и высокопрофессиональный коллектив больницы позволили ей стать одним из ведущих медицинских учреждений не только в Старом Осколе, но и в Белгородской области. Сегодня в МСЧ СГОКа трудится 75 человек. В ее состав входят поликлиника, рентгенотделение, клинико-диагностическая лаборатория, здравпункты и дневной стационар.

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#Артем Черненко#Общество
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