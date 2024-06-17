Медицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздником

Медико-санитарная часть основана в 1993 году. Современное оборудование и высокопрофессиональный коллектив больницы позволили ей стать одним из ведущих медицинских учреждений не только в Старом Осколе, но и в Белгородской области. Сегодня в МСЧ СГОКа трудится 75 человек. В ее состав входят поликлиника, рентгенотделение, клинико-диагностическая лаборатория, здравпункты и дневной стационар.