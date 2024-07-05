bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 5 июля, 11:20

Published 5 июля, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

СГОК присоединился к благотворительному спортивному онлайн марафону Группы НЛМК

СГОК присоединился к благотворительному спортивному онлайн марафону Группы НЛМК

5 июля 2024, 11:20
Фото: СГОК
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) присоединились к традиционному спортивному онлайн-марафону, который проходит в Группе НЛМК в преддверии Дня металлурга.

Для этого нужно пробежать, проплыть, проехать на велосипеде или роликовых коньках любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале компании.Все дистанции, пройденные сотрудниками, суммируются и будут добавлены в общий километраж марафона компании.

По итогам акции компания дополнительно выделит 1 миллион рублей на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными благотворительного фонда «Милосердие». Итоги благотворительного «забега» станут известны 21 июля, в День металлурга.

— Я участвую в марафоне с 2016 года — собрала коллекцию футболок с марафонов разных лет. В этом году я отправила в «копилку» марафона дистанцию в девять километров. Считаю, что такая активность — отличная возможность сплочения людей, объединения коллективов производственных площадок нашей компании через спорт и добрые дела, — комментирует специалист направления организации ремонта зданий и сооружений дирекции ремонтного комплекса СГОКа Ольга Андрианова.

Онлайн-марафон в Группе НЛМК проводят восьмой год подряд. Ежегодно растет и число его участников. В 2023 году свой вклад в общую «благотворительную дистанцию» внесли более двух тысяч сотрудников НЛМК.

На СГОКе провели конкурс профессионального мастерства машинистов бульдозера
Узнать подробнее
Читайте также:
На СГОКе запустили высокотехнологичную мойку для автосамосваловМедицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздникомРаботник СГОКа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Благотворительность#Марафон#День металлурга#Благотворительный марафон#Белгород#Добрые дела#Спортивные мероприятия
Подпишитесь
«У нас дырявые карманы». О чём говорят предприниматели из Грайворона?
Сегодня, 12:34
Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье
Сегодня, 12:40
«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах
Сегодня, 09:41
Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?
Сегодня, 09:17
Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода
Сегодня, 10:12
«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке
Сегодня, 08:36