СГОК присоединился к благотворительному спортивному онлайн марафону Группы НЛМК

Posted 5 июля, 11:20
Published 5 июля, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Для этого нужно пробежать, проплыть, проехать на велосипеде или роликовых коньках любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале компании.Все дистанции, пройденные сотрудниками, суммируются и будут добавлены в общий километраж марафона компании.
По итогам акции компания дополнительно выделит 1 миллион рублей на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными благотворительного фонда «Милосердие». Итоги благотворительного «забега» станут известны 21 июля, в День металлурга.
— Я участвую в марафоне с 2016 года — собрала коллекцию футболок с марафонов разных лет. В этом году я отправила в «копилку» марафона дистанцию в девять километров. Считаю, что такая активность — отличная возможность сплочения людей, объединения коллективов производственных площадок нашей компании через спорт и добрые дела, — комментирует специалист направления организации ремонта зданий и сооружений дирекции ремонтного комплекса СГОКа Ольга Андрианова.
Онлайн-марафон в Группе НЛМК проводят восьмой год подряд. Ежегодно растет и число его участников. В 2023 году свой вклад в общую «благотворительную дистанцию» внесли более двух тысяч сотрудников НЛМК.