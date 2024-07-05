СГОК присоединился к благотворительному спортивному онлайн марафону Группы НЛМК

— Я участвую в марафоне с 2016 года — собрала коллекцию футболок с марафонов разных лет. В этом году я отправила в «копилку» марафона дистанцию в девять километров. Считаю, что такая активность — отличная возможность сплочения людей, объединения коллективов производственных площадок нашей компании через спорт и добрые дела, — комментирует специалист направления организации ремонта зданий и сооружений дирекции ремонтного комплекса СГОКа Ольга Андрианова.