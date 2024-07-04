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Published Сегодня, 07:02

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Пожар на СТО в Белгороде после обстрела

В Белгороде уточнили последствия массированного обстрела и пожара на СТО

4 июля 2024, 07:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар на СТО в Белгороде после обстрела

При обстреле Белгорода повреждено 94 автомобиля

Накануне город попал под массированный обстрел ВСУ. Число повреждённых машин заметно увеличилось. Кроме того, разрушения есть в квартире, частных домах и торговых объектах. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород днём 3 июля пережил несколько атак ВСУ. В результате массированного обстрела из РСЗО произошёл пожар на станции техобслуживания. В городе подсчитали ущерб, нанесённый в результате происшествия.

Число повреждённых автомобилей увеличилось до 94. Кроме того, разрушения есть в квартире МКД, девяти частных домах и четырёх торговых объектах.

В Белгородском районе за минувшие сутки разрушения есть в трёх частных домах и трёх надворных постройках, одном соцобъекте. Также повреждено шесть автомобилей.

Накануне под ударом в Белгородском районе были Комсомольский, Дубовое, Октябрьский, Беловское, Бессоновка, Красное, Репное, Таврово, Петровка и Щетиновка. По ним выпустили 12 боеприпасов, ПВО сбила пять беспилотников.

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