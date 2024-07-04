В Белгороде уточнили последствия массированного обстрела и пожара на СТО

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Белгород днём 3 июля пережил несколько атак ВСУ. В результате массированного обстрела из РСЗО произошёл пожар на станции техобслуживания. В городе подсчитали ущерб, нанесённый в результате происшествия.
Число повреждённых автомобилей увеличилось до 94. Кроме того, разрушения есть в квартире МКД, девяти частных домах и четырёх торговых объектах.
В Белгородском районе за минувшие сутки разрушения есть в трёх частных домах и трёх надворных постройках, одном соцобъекте. Также повреждено шесть автомобилей.
Накануне под ударом в Белгородском районе были Комсомольский, Дубовое, Октябрьский, Беловское, Бессоновка, Красное, Репное, Таврово, Петровка и Щетиновка. По ним выпустили 12 боеприпасов, ПВО сбила пять беспилотников.