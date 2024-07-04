Полиция ищет неизвестного, который «устроил погром в храме»

Полиция установила, что во вторник, 2 июля, в храм на территории монастыря зашёл неизвестный мужчина. Он начал ходить по храму и осматриваться, трогал иконы и хоругви — священные церковные знамёна. Одно из них упало, потому что, как выяснилось, было плохо закреплено. Мужчине сделали замечание, после чего он ушёл.