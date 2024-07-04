Полиция ищет неизвестного, который «устроил погром в храме»

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Недавно различные Telegram-каналы и СМИ начали распространять новость о том, что в брянском Свенском монастыре один из посетителей якобы устроил погром и напал на прихожанку. Случаем заинтересовались правоохранительные органы.
Полиция установила, что во вторник, 2 июля, в храм на территории монастыря зашёл неизвестный мужчина. Он начал ходить по храму и осматриваться, трогал иконы и хоругви — священные церковные знамёна. Одно из них упало, потому что, как выяснилось, было плохо закреплено. Мужчине сделали замечание, после чего он ушёл.
Знамя цело, полиция сейчас устанавливает личность таинственного прихожанина.
Напомним, что недавно в Брянской области произошёл действительно вопиющий случай: женщина жестоко избила водителя троллейбуса из-за неоплаченного проезда.