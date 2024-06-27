В Черноземье пассажирка сильно избила водителя троллейбуса из-за 30 рублей

Во время движения троллейбуса одна из пассажирок начала выбивать ногами дверь. Водитель была вынуждена связаться с диспетчером и вызвать полицию. Агрессивная женщина не успокоилась: бросилась избивать и хватать за горло водителя, замахиваясь молотком, который обычно используется для разбивания стекла в аварийной ситуации.