В Черноземье пассажирка сильно избила водителя троллейбуса из-за 30 рублей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Ранним утро среды, 26 июня, в троллейбус № 2, который следовал по маршруту через площадь Партизан, зашли два пассажира. Водитель троллейбуса попросила их оплатить проезд, но в ответ получила грубый отказ.
Во время движения троллейбуса одна из пассажирок начала выбивать ногами дверь. Водитель была вынуждена связаться с диспетчером и вызвать полицию. Агрессивная женщина не успокоилась: бросилась избивать и хватать за горло водителя, замахиваясь молотком, который обычно используется для разбивания стекла в аварийной ситуации.
Избиение продолжалось несколько минут, и в это время агрессивная женщина наносила удары ногами. Её спутник просто наблюдал за происходившим, не вмешиваясь.
Дебоширов задержала полиция. Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин пообещал, что пострадавшая сотрудница троллейбусного управления получит путёвку в санаторий и материальную помощь.
Это не первое происшествие в Черноземье за последние дни. Недавно в Орловской области скончалась беременная 22-летняя девушка от отравления.