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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Пассажирка избила водителя троллейбуса в Брянске

В Черноземье пассажирка сильно избила водителя троллейбуса из-за 30 рублей

27 июня 2024, 15:05
Фото: пресс-служба администрации Брянска
Пассажирка избила водителя троллейбуса в Брянске

Агрессивная женщина жестоко избила водителя троллейбуса в Брянске

В Брянске произошёл вопиющий случай: женщина жестоко избила водителя троллейбуса из-за неоплаченного проезда. Администрация города опубликовала видеозапись этого инцидента, предупредив, что его не стоит смотреть слабонервным. Подробности происшествия сообщают «Брянские новости».
Сюжет
Драка

Ранним утро среды, 26 июня, в троллейбус № 2, который следовал по маршруту через площадь Партизан, зашли два пассажира. Водитель троллейбуса попросила их оплатить проезд, но в ответ получила грубый отказ.

Во время движения троллейбуса одна из пассажирок начала выбивать ногами дверь. Водитель была вынуждена связаться с диспетчером и вызвать полицию. Агрессивная женщина не успокоилась: бросилась избивать и хватать за горло водителя, замахиваясь молотком, который обычно используется для разбивания стекла в аварийной ситуации.

Избиение продолжалось несколько минут, и в это время агрессивная женщина наносила удары ногами. Её спутник просто наблюдал за происходившим, не вмешиваясь.

Дебоширов задержала полиция. Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин пообещал, что пострадавшая сотрудница троллейбусного управления получит путёвку в санаторий и материальную помощь.

Это не первое происшествие в Черноземье за последние дни. Недавно в Орловской области скончалась беременная 22-летняя девушка от отравления.

Пассажирка избила водителя троллейбуса в Брянске
Видео: пресс-служба администрации Брянска
В одном из регионов Черноземья произошло массовое отравление роллами
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