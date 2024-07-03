Стихийный мемориал погибшим детям появился в соседнем с Белгородской областью регионе

Ночью минувшей субботы, 29 июня, ВСУ атаковали Курскую область с помощью дрона. Под удар попал жилой дом. В результате атаки погибли пять человек, двое из которых — дети. Ещё два члена семьи сейчас находится в областной больнице. Они тяжело ранены.