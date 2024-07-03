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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Стихийный мемориал

Стихийный мемориал погибшим детям появился в соседнем с Белгородской областью регионе

3 июля 2024, 13:01
Фото: «Курские известия»
Стихийный мемориал

Куряне несут цветы и игрушки к детскому саду в селе Крупец

В субботу, 29 июня, ВС Украины атаковали Курскую область. В результате погибло пять человек, двое пострадали. Среди погибших — два ребёнка. Рядом с детским садом в селе Крупец, куда ходили малыши, возник стихийный мемориал. Подробности сообщает издание «Курские известия».
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Дети

Ночью минувшей субботы, 29 июня, ВСУ атаковали Курскую область с помощью дрона. Под удар попал жилой дом. В результате атаки погибли пять человек, двое из которых — дети. Ещё два члена семьи сейчас находится в областной больнице. Они тяжело ранены.

Жители села Крупец организовали стихийный мемориал рядом с детским садиком, куда ходили два погибших ребёнка. Там стоят фотографии детей, лежат цветы и игрушки.

Ночью того же дня ВСУ атаковали с помощью двух дронов город Грайворон в Белгородской области. Зафиксированы разрушения в одном многоквартирном доме, пострадал автомобиль.

ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в белгородском Грайвороне
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Дети#Грайворон#Погибшие#Черноземье#Стихийный мемориал
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