Стихийный мемориал погибшим детям появился в соседнем с Белгородской областью регионе

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Ночью минувшей субботы, 29 июня, ВСУ атаковали Курскую область с помощью дрона. Под удар попал жилой дом. В результате атаки погибли пять человек, двое из которых — дети. Ещё два члена семьи сейчас находится в областной больнице. Они тяжело ранены.
Жители села Крупец организовали стихийный мемориал рядом с детским садиком, куда ходили два погибших ребёнка. Там стоят фотографии детей, лежат цветы и игрушки.
Ночью того же дня ВСУ атаковали с помощью двух дронов город Грайворон в Белгородской области. Зафиксированы разрушения в одном многоквартирном доме, пострадал автомобиль.