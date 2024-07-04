Гладков показал, что ещё раздадут белгородцам, помимо огнетушителей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Жителям белгородского приграничья привезут мобильные станции пожаротушения. Это установки, оснащённые пожарными шлангами, системами для подачи воды, шанцевым инструментом (лопатой, ломом) и спецодеждой.
Всё это находится на платформе на колёсах. Перевезти к её месту ЧП можно с помощью легкового автомобиля или трактора.
Всего изготовлена 51 установка. Первые 20 отправят в Белгородский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Поставку начнут уже с 8 июля.
Как работает мобильная станция, показано в видео.
Напомним, что ранее жителям белгородского приграничья решили раздать огнетушители. Только за прошедшие выходные выдали более 3 тысяч экземпляров. Среди получателей была и 83-летняя пенсионерка: видео с моментом вручения вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.
Огнетушители и мобильные станции пожаротушения жителям приграничья привозят из-за того, что «не всегда пожарные машины могут приехать в обстреливаемую территорию», пояснил ранее губернатор.