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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Мобильная станция пожаротушения

Гладков показал, что ещё раздадут белгородцам, помимо огнетушителей

4 июля 2024, 10:02
Фото: скриншот из видео
Мобильная станция пожаротушения

Белгородцам из приграничья привезут мобильные станции пожаротушения

Установка оснащена шлангами, системами подачи воды, лопатой, ломом и спецодеждой — тем, что пригодится для тушения огня. Перевозить такую станцию можно с помощью авто или трактора. Принцип работы описал губернатор Вячеслав Гладков.

Жителям белгородского приграничья привезут мобильные станции пожаротушения. Это установки, оснащённые пожарными шлангами, системами для подачи воды, шанцевым инструментом (лопатой, ломом) и спецодеждой.

Всё это находится на платформе на колёсах. Перевезти к её месту ЧП можно с помощью легкового автомобиля или трактора.

Всего изготовлена 51 установка. Первые 20 отправят в Белгородский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Поставку начнут уже с 8 июля.

Как работает мобильная станция, показано в видео.

Напомним, что ранее жителям белгородского приграничья решили раздать огнетушители. Только за прошедшие выходные выдали более 3 тысяч экземпляров. Среди получателей была и 83-летняя пенсионерка: видео с моментом вручения вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Огнетушители и мобильные станции пожаротушения жителям приграничья привозят из-за того, что «не всегда пожарные машины могут приехать в обстреливаемую территорию», пояснил ранее губернатор.

Мобильная станция пожаротушения
Видео: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Огнетушителей не хватает: белгородцы получат мобильные установки для тушения огня
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