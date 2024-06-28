Жителям белгородского приграничья раздадут огнетушители

Эта мера необходима, так как в некоторых населённых пунктах из-за атак дронов происходят пожары в частных домах. Пожарные машины не всегда могут оперативно приехать на место происшествия, поскольку они также могут стать целью атаки. Поэтому люди должны иметь возможность самостоятельно тушить возгорания в своих домах.