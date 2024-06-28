Жителям белгородского приграничья раздадут огнетушители

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителям сёл, хуторов и посёлков, которые часто подвергаются обстрелам ВСУ, раздадут огнетушители.
Глава региона отметил, что тысячу огнетушителей закупили за счёт средств областного бюджета, а ещё 1750 приобрели благодаря поддержке губернатора Ярославской области. Сегодня их передадут главам приграничных муниципалитетов, которые уже раздадут огнетушители жителям.
Эта мера необходима, так как в некоторых населённых пунктах из-за атак дронов происходят пожары в частных домах. Пожарные машины не всегда могут оперативно приехать на место происшествия, поскольку они также могут стать целью атаки. Поэтому люди должны иметь возможность самостоятельно тушить возгорания в своих домах.
Напомним, вчера в Белгородской области дрон атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Водитель пострадал, а грузовик полностью сгорел.