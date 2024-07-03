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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Огнетушителей не хватает: белгородцы получат мобильные установки для тушения огня

Огнетушителей не хватает: белгородцы получат мобильные установки для тушения огня

3 июля 2024, 19:06
Фото: Изображение Midjourney
Трех тысяч огнетушителей не хватает жителям Грайворонского городского округа для борьбы с пожарами из-за атак беспилотников. Для белгородцев разработали мобильную установку тушения огня.
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Пожары

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на «главный» вопрос жителей Грайворонского городского округа. Грайворонцы жалуются, что розданных трех тысяч огнетушителей не хватает.

Глава регионального правительства объяснил в своём Telegram-канале, что это не все меры помощи жителям, чьи дома горят из-за атак беспилотников ВСУ. С понедельника, 8 июля, жителям приграничья начнут раздавать мобильные установки для тушения огня.

В такой комплект входят: помпы, ёмкость для воды, шланги для тушения и шланги для подачи воды, спецодежда и шанцевый инструмент. Такой набор разработали специально для региона, его можно будет перевозить и хранить в автомобильной тележке.

Позже губернатор пообещал, что жителям приграничья покажут видеоролик-инструкцию о том, как работать с мобильной станцией тушения.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пожары#Губернатор#Белгород#ВСУ#Грайворонский городской округ#Инструкция#Приграничье#Спецодежда#Беспилотники#Огнетушители
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