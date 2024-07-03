Огнетушителей не хватает: белгородцы получат мобильные установки для тушения огня

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на «главный» вопрос жителей Грайворонского городского округа. Грайворонцы жалуются, что розданных трех тысяч огнетушителей не хватает.
Глава регионального правительства объяснил в своём Telegram-канале, что это не все меры помощи жителям, чьи дома горят из-за атак беспилотников ВСУ. С понедельника, 8 июля, жителям приграничья начнут раздавать мобильные установки для тушения огня.
В такой комплект входят: помпы, ёмкость для воды, шланги для тушения и шланги для подачи воды, спецодежда и шанцевый инструмент. Такой набор разработали специально для региона, его можно будет перевозить и хранить в автомобильной тележке.
Позже губернатор пообещал, что жителям приграничья покажут видеоролик-инструкцию о том, как работать с мобильной станцией тушения.