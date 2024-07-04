Белгородское УФАС выявило нарушения в закупках «Дирекции ЮЗР» и ещё трёх учреждений

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области получило от прокуратуры города Белгорода четыре дела об административных правонарушениях.
Эти дела касались работы должностных лиц АО СЗ «Дирекция ЮЗР», ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство», МБУК «Дом офицеров» и ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат».
УФАС провело мониторинг данных в единой информационной системе и обнаружило, что некоторые юридические лица нарушили законодательство о закупках, несвоевременно разместив информацию в ЕИС. При рассмотрении дел вина нарушителей была полностью доказана.
Поскольку должностные лица ранее не нарушали закон, им вынесли предупреждение вместо административного наказания — штрафа.
Напомним, весной 2024 года белгородцев смутили рекламные слоганы сети «Мистер Бургер». В Бел.Ру узнали, могут ли на них обратить внимание в управлении ФАС.