Белгородское УФАС выявило нарушения в закупках «Дирекции ЮЗР» и ещё трёх учреждений

УФАС вынесло предупреждения четырём белгородским организациям

Прокуратура города Белгорода передала в УФАС четыре дела об административных правонарушениях в сфере закупок. В результате рассмотрения дел вина должностных лиц была полностью доказана. Подробности сообщили в УФАС по Белгородской области.