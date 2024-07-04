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Документы

Белгородское УФАС выявило нарушения в закупках «Дирекции ЮЗР» и ещё трёх учреждений

4 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Документы

УФАС вынесло предупреждения четырём белгородским организациям

Прокуратура города Белгорода передала в УФАС четыре дела об административных правонарушениях в сфере закупок. В результате рассмотрения дел вина должностных лиц была полностью доказана. Подробности сообщили в УФАС по Белгородской области.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области получило от прокуратуры города Белгорода четыре дела об административных правонарушениях.

Эти дела касались работы должностных лиц АО СЗ «Дирекция ЮЗР», ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство», МБУК «Дом офицеров» и ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат».

УФАС провело мониторинг данных в единой информационной системе и обнаружило, что некоторые юридические лица нарушили законодательство о закупках, несвоевременно разместив информацию в ЕИС. При рассмотрении дел вина нарушителей была полностью доказана.

Поскольку должностные лица ранее не нарушали закон, им вынесли предупреждение вместо административного наказания — штрафа.

Напомним, весной 2024 года белгородцев смутили рекламные слоганы сети «Мистер Бургер». В Бел.Ру узнали, могут ли на них обратить внимание в управлении ФАС.

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#Валерия Колесникова#Экономика#Прокуратура#УФАС#Новости Белгорода#Закупки#Белгород#Дирекция ЮЗР#Предупреждения
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