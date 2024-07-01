Дело Геннадия Бобрицкого сохраняет интригу: материалы вернули в органы

Идёт ли речь об объединении этих двух дел в одно — неизвестно. Согласно статье 153 УПК, в одном производстве могут быть соединены дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии, а также дела одного лица, совершившего несколько преступлений.