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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Дело бизнесмена Бобрицкого вернули из белгородского суда обратно в органы

Дело Геннадия Бобрицкого сохраняет интригу: материалы вернули в органы

1 июля 2024, 14:24
Фото: 1MI

Дело бизнесмена Бобрицкого вернули из белгородского суда обратно в органы

Согласно картотеке Свердловского районного суда, дело в отношении известного белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Причина в том, что имеются основания для соединения уголовных дел.

Напомним, что судят Геннадия Бобрицкого по статьям 174.1, часть 4, подпункты а, б (легализация денежных средств в группе в особо крупном размере) и 160, часть 4 (присвоение и растрата группой в особо крупном размере) УК РФ. Задержали предпринимателя в 2023 году вместе с другим известным бизнесменом — Владимиром Тебекиным, на которого также завели уголовное дело.

Идёт ли речь об объединении этих двух дел в одно — неизвестно. Согласно статье 153 УПК, в одном производстве могут быть соединены дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии, а также дела одного лица, совершившего несколько преступлений.

В Свердловском районном суде за дело Бобрицкого отвечал председатель суда Александр Сапронов. Его защитником числился адвокат Алексей Николаевич Корябин.

Первое заседание было назначено на 25 июня. Пришедшему на слушание журналисту Бел.Ру сообщили, что его «отложили». Какие-либо иные сведения в приёмной получить не удалось — «комментарии давать не можем, следите за сайтом суда».

Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
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