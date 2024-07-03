bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Ребёнок

Травмы у детей: причины, последствия и роль родителей

3 июля 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

90% травм у детей происходит по вине родителей

Сергей Извеков, главный внештатный детский травматолог минздрава Белгородской области, рассказывает о причинах детского травматизма, самых распространённых травмах и роли родителей в предотвращении несчастных случаев. Подробности сообщает издание Go31.
Сюжет
Дети

В беседе с изданием Сергей Извеков, главный внештатный детский травматолог минздрава Белгородской области, заведующий отделением травматологии и ортопедии областной детской клинической больницы и врач-травматолог-ортопед высшей категории, рассказал, что чаще всего дети гибнут из-за внешних причин.

Ежегодно в стационаре проходят лечение от 1300 до 1500 детей. 70–80% из них требуется операция. Через травмпункт за год проходят около 13–14 тысяч амбулаторных больных. Наиболее травмоопасный возраст — от 7 до 14 лет. В это время дети уже достаточно активны и самостоятельны, но ещё не осознают опасности и не испытывают страха.

Поступают ребята с разными переломами рук и ног и другими травмами. В стационаре обычно лежат маленькие пациенты со сложными случаями, многим требуется оперативное лечение. «Проблемой из проблем», как выражается доктор, являются различные укушенные раны, когда бабушки и дедушки, к которым родители отправили на лето чадо, не уследили, и малыша покусала собака.

Статистика показывает, что дети серьёзнее травмируются летом, чем зимой. Это связано с тем, что в летний период у ребёнка больше открытых участков тела. Ни плотная куртка, ни тёплая шапка, ни зимние штаны не могут смягчить удар.

Самые сложные случаи — когда в больницу поступают дети с сочетанными травмами, то есть у одного ребёнка есть сразу и переломы конечностей, и сотрясение мозга, и повреждение внутренних органов. Такие травмы обычно возникают при падении с высоты или в результате дорожно-транспортных происшествий. В подобных случаях лечение требует много времени и усилий. Часто необходимо проведение нескольких операций, а затем длительный период реабилитации.

Дети находятся в особой группе риска, когда речь идёт о ДТП. Они ещё сформировали навык оценивать расстояние и скорость приближающегося автомобиля и, соответственно, рассчитывать безопасное расстояние от него до себя.

Подростки чаще травмируются, когда помогают родителям, например, при работе с болгаркой или рубанком, или когда катаются на скутере, электросамокате или мотоцикле.

Сергей Извеков уверен, что в большинстве случаев травмы происходят по вине мам и пап. Например, многие родители имеют вредную привычку ставить маленьких детей на подоконник, показывая им машины, небо и деревья. Когда дети начинают ходить, они сами забираются на подоконник, но вместе стекла, на которое они могут опереться, там может быть москитная сетка, которая не выдержит веса ребёнка. Итог — падение с окна.

Дети получают ожоги, прикасаясь к духовым шкафам, режутся, страдают от укусов животных, попадают в несчастные случаи на пляже только по невнимательности, неосторожности или недосмотра со стороны родителей.

Если обратиться к статистике, можно увидеть, что на первом месте стоит уличный травматизм, на втором — бытовой, и только затем, с большим отрывом, следуют спортивный, школьный и детсадовский травматизм. И не важно, в каком возрасте произошла травма — родители всегда несут ответственность за своего ребёнка.

Родители детей из «Бригантины „Белогорье“» в Крыму переживают за безопасность
Узнать подробнее
Читайте также:
Работа детей больше не отменит единое пособие для семей с низким достаткомВыпил — в укрытие: как должны работать летние кафе в Белгороде?Вход в белгородский аквапарк могут сделать бесплатным
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Подростки#Дети#Родители#Безопасность#Новости Белгорода#Травмы#Причины#Белгород#Несчастные случаи
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
Сегодня, 11:00
Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео
Сегодня, 11:12
«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде
Сегодня, 11:41
Два года прошло с трагедии на Маяковского: что вспоминают белгородцы
Сегодня, 07:12
Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд
Сегодня, 14:34
Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
Сегодня, 12:47