Травмы у детей: причины, последствия и роль родителей

Ежегодно в стационаре проходят лечение от 1300 до 1500 детей. 70–80% из них требуется операция. Через травмпункт за год проходят около 13–14 тысяч амбулаторных больных. Наиболее травмоопасный возраст — от 7 до 14 лет. В это время дети уже достаточно активны и самостоятельны, но ещё не осознают опасности и не испытывают страха.