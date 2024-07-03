Травмы у детей: причины, последствия и роль родителей

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В беседе с изданием Сергей Извеков, главный внештатный детский травматолог минздрава Белгородской области, заведующий отделением травматологии и ортопедии областной детской клинической больницы и врач-травматолог-ортопед высшей категории, рассказал, что чаще всего дети гибнут из-за внешних причин.
Ежегодно в стационаре проходят лечение от 1300 до 1500 детей. 70–80% из них требуется операция. Через травмпункт за год проходят около 13–14 тысяч амбулаторных больных. Наиболее травмоопасный возраст — от 7 до 14 лет. В это время дети уже достаточно активны и самостоятельны, но ещё не осознают опасности и не испытывают страха.
Поступают ребята с разными переломами рук и ног и другими травмами. В стационаре обычно лежат маленькие пациенты со сложными случаями, многим требуется оперативное лечение. «Проблемой из проблем», как выражается доктор, являются различные укушенные раны, когда бабушки и дедушки, к которым родители отправили на лето чадо, не уследили, и малыша покусала собака.
Статистика показывает, что дети серьёзнее травмируются летом, чем зимой. Это связано с тем, что в летний период у ребёнка больше открытых участков тела. Ни плотная куртка, ни тёплая шапка, ни зимние штаны не могут смягчить удар.
Самые сложные случаи — когда в больницу поступают дети с сочетанными травмами, то есть у одного ребёнка есть сразу и переломы конечностей, и сотрясение мозга, и повреждение внутренних органов. Такие травмы обычно возникают при падении с высоты или в результате дорожно-транспортных происшествий. В подобных случаях лечение требует много времени и усилий. Часто необходимо проведение нескольких операций, а затем длительный период реабилитации.
Дети находятся в особой группе риска, когда речь идёт о ДТП. Они ещё сформировали навык оценивать расстояние и скорость приближающегося автомобиля и, соответственно, рассчитывать безопасное расстояние от него до себя.
Подростки чаще травмируются, когда помогают родителям, например, при работе с болгаркой или рубанком, или когда катаются на скутере, электросамокате или мотоцикле.
Сергей Извеков уверен, что в большинстве случаев травмы происходят по вине мам и пап. Например, многие родители имеют вредную привычку ставить маленьких детей на подоконник, показывая им машины, небо и деревья. Когда дети начинают ходить, они сами забираются на подоконник, но вместе стекла, на которое они могут опереться, там может быть москитная сетка, которая не выдержит веса ребёнка. Итог — падение с окна.
Дети получают ожоги, прикасаясь к духовым шкафам, режутся, страдают от укусов животных, попадают в несчастные случаи на пляже только по невнимательности, неосторожности или недосмотра со стороны родителей.
Если обратиться к статистике, можно увидеть, что на первом месте стоит уличный травматизм, на втором — бытовой, и только затем, с большим отрывом, следуют спортивный, школьный и детсадовский травматизм. И не важно, в каком возрасте произошла травма — родители всегда несут ответственность за своего ребёнка.