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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Работа детей больше не отменит единое пособие для семей с низким достатком

Работа детей больше не отменит единое пособие для семей с низким достатком

2 июля 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Соответствующие изменения вступили в силу с 1 июня 2024 года. Подробнее сообщила управляющий отделением Соцфонда Белгородской области Ирина Шушкова.

Как отметила Шушкова, с 1 июня по новым правилам, если ребёнок в расчётном периоде младше 18 лет, он учится очно в школе, вузе или ссузе, то его трудовые доходы не будут учитываться при расчёте среднедушевого дохода семьи.

При этом обучение должно длиться не менее полугода в расчётном периоде, соответствующем месяцу подачи заявления о назначении пособия.

Факт обучения ребёнка нужно отметить «галочкой» в заявлении и подтвердить справкой из учебного заведения, предоставив её в любую удобную для заявителя клиентскую службу регионального отделения СФР.
Ирина Шушкова

Но данное правило не распространяется на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчёте среднедушевого дохода.

В Соцфонде напомнили, что единое пособие могут получить семьи с детьми до 17 лет, а также беременные, которые встали на учёт в медорганизацию до 12 недель.

При назначении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или её отсутствия. Для положительного решения доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В Белгородской области это 12 981 руб.

В каких случаях белгородцы могут получить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прожиточный минимум#Дети#Образование#Родители#Самозанятость#Белгород#Единое пособие#Соцфонд
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