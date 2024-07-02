Работа детей больше не отменит единое пособие для семей с низким достатком

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как отметила Шушкова, с 1 июня по новым правилам, если ребёнок в расчётном периоде младше 18 лет, он учится очно в школе, вузе или ссузе, то его трудовые доходы не будут учитываться при расчёте среднедушевого дохода семьи.
При этом обучение должно длиться не менее полугода в расчётном периоде, соответствующем месяцу подачи заявления о назначении пособия.
Факт обучения ребёнка нужно отметить «галочкой» в заявлении и подтвердить справкой из учебного заведения, предоставив её в любую удобную для заявителя клиентскую службу регионального отделения СФР.
Ирина Шушкова
Но данное правило не распространяется на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчёте среднедушевого дохода.
В Соцфонде напомнили, что единое пособие могут получить семьи с детьми до 17 лет, а также беременные, которые встали на учёт в медорганизацию до 12 недель.
При назначении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или её отсутствия. Для положительного решения доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В Белгородской области это 12 981 руб.