Выпил — в укрытие: как должны работать летние кафе в Белгороде?

Сотрудники управления безопасности администрации города провели мониторинг предпринимателей по соблюдению требований оперативного штаба. Руководителям сезонных кафе вручили памятки антитеррористической защищённости, а также методические рекомендации по оказанию первой медицинской помощи при возникновении ЧС. При этом об итогах проверки, выявленных нарушениях или их отсутствии в мэрии Белгорода не рассказали.