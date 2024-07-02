Выпил — в укрытие: как должны работать летние кафе в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По информации мэрии, на 24 июня на территории Белгорода работают 42 сезонных кафе при объектах общепита, из них 14 объектов находятся на муниципальной земле, а 28 — на частных земельных участках.
Городские власти отметили, что решение об открытии летних площадок при стационарных кафе региональный оперштаб принял 1 июня. При этом обязательно соблюдение ряда требований по обеспечению безопасности. Стационарные объекты общественного питания, к которым примыкает летняя площадка, должны иметь укрытия, аптечки, стеклянные поверхности должны быть укреплены бронеплёнкой, персонал должен пройти обучение по оказанию первой медпомощи.
Сотрудники управления безопасности администрации города провели мониторинг предпринимателей по соблюдению требований оперативного штаба. Руководителям сезонных кафе вручили памятки антитеррористической защищённости, а также методические рекомендации по оказанию первой медицинской помощи при возникновении ЧС. При этом об итогах проверки, выявленных нарушениях или их отсутствии в мэрии Белгорода не рассказали.
Что касается потери доходов, городские власти отметили, что плата за размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общепита не включалась в планируемую доходную часть бюджета города на 2024 год. Поэтому бюджет потерь в текущем году не понесёт.