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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В мэрии Белгорода рассказали, при каких условиях могут работать летние кафе

Выпил — в укрытие: как должны работать летние кафе в Белгороде?

2 июля 2024, 06:36
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода рассказали, при каких условиях могут работать летние кафе

Городских предпринимателей освободили от платы за размещение летних кафе. Журналисты Бел.Ру выяснили, потеряет ли бюджет Белгорода деньги из-за принятого решения. Также мы узнали, сколько площадок уже работает в областном центре.
Сюжет
Бюджет

По информации мэрии, на 24 июня на территории Белгорода работают 42 сезонных кафе при объектах общепита, из них 14 объектов находятся на муниципальной земле, а 28 — на частных земельных участках.

Городские власти отметили, что решение об открытии летних площадок при стационарных кафе региональный оперштаб принял 1 июня. При этом обязательно соблюдение ряда требований по обеспечению безопасности. Стационарные объекты общественного питания, к которым примыкает летняя площадка, должны иметь укрытия, аптечки, стеклянные поверхности должны быть укреплены бронеплёнкой, персонал должен пройти обучение по оказанию первой медпомощи.

Сотрудники управления безопасности администрации города провели мониторинг предпринимателей по соблюдению требований оперативного штаба. Руководителям сезонных кафе вручили памятки антитеррористической защищённости, а также методические рекомендации по оказанию первой медицинской помощи при возникновении ЧС. При этом об итогах проверки, выявленных нарушениях или их отсутствии в мэрии Белгорода не рассказали.

Что касается потери доходов, городские власти отметили, что плата за размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общепита не включалась в планируемую доходную часть бюджета города на 2024 год. Поэтому бюджет потерь в текущем году не понесёт.

Предпринимателям от общепита в Белгороде сделают послабление
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