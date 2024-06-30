Вход в белгородский аквапарк могут сделать бесплатным

«Я продумываю ситуацию, связанную с тем, что он будет работать с 1 июля бесплатно. Мы сами профинансируем аквапарк, а билеты, только количество билетов определенное, [чтобы получить которые] надо будет на сайте регистрироваться, они будут бесплатные. Сейчас мы считаем, сколько это [будет стоить]», — добавил Владимир.