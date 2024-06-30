Вход в белгородский аквапарк могут сделать бесплатным

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Белгородский аквапарк «Лазурный» переживает трудные времена. Прошлый год, как и четыре предыдущих, он завершил с убытками. В марте из-за напряжённой обстановки в Белгородской области аквапарк был вынужден приостановить свою работу.
Однако Владимир Зотов, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» и бенефициар компании «Белгородский аквапарк», на встрече с журналистами в субботу, 29 июня, заявил, что аквапарк закрывать нельзя. Хотя здание «Лазурного» представляет собой вероятную мишень для атак со стороны ВСУ из-за большой площади остекления и постоянно пролетающих над ним дронов и беспилотников, важно сохранить его работу. Для этого руководство ранее проработало вопросы, связанные с ограничением количества посетителей и другими мерами безопасности.
«На сегодняшний день в той ситуации, в которой мы все живем, он [аквапарк], конечно, [проект] непростой, поскольку затратный очень. Но независимо ни от чего надо содержать людей и поддерживать их».
Также Владимир Зотов сообщил, что с 1 июля вход в аквапарк могут сделать бесплатным. Правда, попасть туда бесплатно сможет лишь ограниченное количество людей, предварительно зарегистрировавшись на сайте.
«Я продумываю ситуацию, связанную с тем, что он будет работать с 1 июля бесплатно. Мы сами профинансируем аквапарк, а билеты, только количество билетов определенное, [чтобы получить которые] надо будет на сайте регистрироваться, они будут бесплатные. Сейчас мы считаем, сколько это [будет стоить]», — добавил Владимир.