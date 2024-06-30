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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Владимир Зотов рассказал, какое будущее ждёт белгородский аквапарк

Вход в белгородский аквапарк могут сделать бесплатным

30 июня 2024, 15:44
Фото: официальная страница аквапарка «Лазурный» в ВК

Владимир Зотов рассказал, какое будущее ждёт белгородский аквапарк

Убыточный белгородский аквапарк «Лазурный» переживает не лучшие времена. «Лазурный» продолжает работать под атаками ВСУ. Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов на встрече с журналистами поделился ближайшими планами относительно аквапарка.

Белгородский аквапарк «Лазурный» переживает трудные времена. Прошлый год, как и четыре предыдущих, он завершил с убытками. В марте из-за напряжённой обстановки в Белгородской области аквапарк был вынужден приостановить свою работу.

Однако Владимир Зотов, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» и бенефициар компании «Белгородский аквапарк», на встрече с журналистами в субботу, 29 июня, заявил, что аквапарк закрывать нельзя. Хотя здание «Лазурного» представляет собой вероятную мишень для атак со стороны ВСУ из-за большой площади остекления и постоянно пролетающих над ним дронов и беспилотников, важно сохранить его работу. Для этого руководство ранее проработало вопросы, связанные с ограничением количества посетителей и другими мерами безопасности.

«На сегодняшний день в той ситуации, в которой мы все живем, он [аквапарк], конечно, [проект] непростой, поскольку затратный очень. Но независимо ни от чего надо содержать людей и поддерживать их».

Также Владимир Зотов сообщил, что с 1 июля вход в аквапарк могут сделать бесплатным. Правда, попасть туда бесплатно сможет лишь ограниченное количество людей, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

«Я продумываю ситуацию, связанную с тем, что он будет работать с 1 июля бесплатно. Мы сами профинансируем аквапарк, а билеты, только количество билетов определенное, [чтобы получить которые] надо будет на сайте регистрироваться, они будут бесплатные. Сейчас мы считаем, сколько это [будет стоить]», — добавил Владимир.

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