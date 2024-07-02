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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Белгородские школьники начнут изучать курс «Семьеведение»

Основы брака: белгородские старшеклассники начнут изучать «Семьеведение»

2 июля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские школьники начнут изучать курс «Семьеведение»

Новый курс в школах, техникумах и колледжах обучающиеся Белгородской области начнут изучать с 1 сентября текущего года. Подробности журналистам Бел.Ру рассказали в региональном правительстве.

По информации Министерства просвещения Российской Федерации, во всех образовательных организациях страны с 1 сентября 2024 года в школьную программу предполагается введение курса «Семьеведение». Решение о его введении в школах Белгородской области примут после утверждения официальных нормативных правовых актов на федеральном уровне. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» подготовил концепцию курса «Семьеведение». Она предполагает проведение обучения в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы.

Материалы курса могут использовать в работе классные руководители обучающихся 9-11 классов, кураторы студенческих групп (СПО), психологи, социальные педагоги, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

На реализацию курса «Семьеведение» в проекте тематического планирования отводится 34 академических часа, которые представлены четырьмя модулями:

  • ценности и традиции семьи (8 ч.);
  • отношения в семье (12 ч.);
  • благополучие и здоровье семьи (8 ч.);
  • сопровождение и поддержка семьи (6 ч.).

В правительстве отметили, что цель курса «Семьеведение» — формирование ценностного отношения обучающихся к семье и браку. Актуальность его введения в образовательные организации обусловлена задачами государственной политики: сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированием позитивного отношения у детей к созданию семьи.

При этом занятие курса не будет уроком в привычном понимании. Педагог должен составить доверительный и деликатный разговор со школьниками о значимости семьи в жизни каждого человека, о необходимости создавать крепкую, счастливую семью. Методологические основы концепции курса предполагают, что школьники познакомятся с понятиями брака и семьи, узнают социально-экономические, правовые, психолого-педагогические, этноконфессиональные и духовно-нравственные основы функционирования семьи.

В соответствии с ФГОС образовательная организация может сама выбрать траекторию изучения модуля учебного курса в соответствии с образовательными потребностями, интересами обучающихся, запросами семьи и этнокультурной спецификой региона.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Эксклюзив#Воспитание#Педагогика#Белгород#Детство#Учебный курс#Министерство просвещения
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