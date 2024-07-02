Основы брака: белгородские старшеклассники начнут изучать «Семьеведение»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
По информации Министерства просвещения Российской Федерации, во всех образовательных организациях страны с 1 сентября 2024 года в школьную программу предполагается введение курса «Семьеведение». Решение о его введении в школах Белгородской области примут после утверждения официальных нормативных правовых актов на федеральном уровне. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.
В настоящее время «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» подготовил концепцию курса «Семьеведение». Она предполагает проведение обучения в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы.
Материалы курса могут использовать в работе классные руководители обучающихся 9-11 классов, кураторы студенческих групп (СПО), психологи, социальные педагоги, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
На реализацию курса «Семьеведение» в проекте тематического планирования отводится 34 академических часа, которые представлены четырьмя модулями:
В правительстве отметили, что цель курса «Семьеведение» — формирование ценностного отношения обучающихся к семье и браку. Актуальность его введения в образовательные организации обусловлена задачами государственной политики: сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированием позитивного отношения у детей к созданию семьи.
При этом занятие курса не будет уроком в привычном понимании. Педагог должен составить доверительный и деликатный разговор со школьниками о значимости семьи в жизни каждого человека, о необходимости создавать крепкую, счастливую семью. Методологические основы концепции курса предполагают, что школьники познакомятся с понятиями брака и семьи, узнают социально-экономические, правовые, психолого-педагогические, этноконфессиональные и духовно-нравственные основы функционирования семьи.
В соответствии с ФГОС образовательная организация может сама выбрать траекторию изучения модуля учебного курса в соответствии с образовательными потребностями, интересами обучающихся, запросами семьи и этнокультурной спецификой региона.