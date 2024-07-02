Основы брака: белгородские старшеклассники начнут изучать «Семьеведение»

По информации Министерства просвещения Российской Федерации, во всех образовательных организациях страны с 1 сентября 2024 года в школьную программу предполагается введение курса «Семьеведение». Решение о его введении в школах Белгородской области примут после утверждения официальных нормативных правовых актов на федеральном уровне. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.