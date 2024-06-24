Подвоз и вторая смена? Власти рассматривают вариант учёбы детей в безопасных районах

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, не все школы Белгородской области заполнены детьми на 100%. Есть большое количество образовательных организаций со свободными местами, где есть великолепный ремонт. Поэтому губернатор предложил проговорить с родителями о возможностях доставки детей для проведения очных занятий в школы, расположенные в безопасных районах.