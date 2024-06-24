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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Белгородским школьникам предложат учиться во вторую смену в безопасных районах

Подвоз и вторая смена? Власти рассматривают вариант учёбы детей в безопасных районах

24 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI

Белгородским школьникам предложат учиться во вторую смену в безопасных районах

Варианты, которые позволят детям из приграничья учиться очно, обсудили чиновники правительства Белгородской области в ходе оперсовещания. Одно из предложений — подвоз детей из опасных районов в школы, которые находятся подальше от границы.
Сюжет
Дети

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, не все школы Белгородской области заполнены детьми на 100%. Есть большое количество образовательных организаций со свободными местами, где есть великолепный ремонт. Поэтому губернатор предложил проговорить с родителями о возможностях доставки детей для проведения очных занятий в школы, расположенные в безопасных районах.

Безусловно, транспортировка детей в автобусе. Он будет в пути 30-40 минут. Это дискомфорт. Но с другой стороны, очное и заочное образование — это разные вещи. В первую смену в полном объёме эти занятия провести невозможно. Почему мы не можем из Белгорода привозить детей во вторую смену, например, в Корочанский район? Отучиться и вернуть обратно.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что нужно искать новые формы, которые помогут решить проблему, так как дети не могут остаться без образования, но они не должны гибнуть и получать ранения.

Не будет образования — территория Белгородской области останется без семей с детьми. Все уедут. Образования нет, занятий нет, возможности развиваться детям нет. Но рисковать жизнью детей, чтобы остались их родители, тоже никто не будет. Два сложных вопроса, которые должны стоять в повестке каждую секунду. Уверен, что мы найдём пути решения, а ситуация на линии боевого соприкосновения изменится.
Вячеслав Гладков
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