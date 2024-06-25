Какие предметы белгородские школьники завалили при сдаче ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В региональном правительстве журналистам Бел.Ру сообщили, что в 2022 году 5640 школьников Белгородской области сдавали ЕГЭ, в 2023 году — 4653, а в текущем году — 4438. Два года назад ЕГЭ сдали 5036 школьников, а в прошлом году — 3876.
Что касается провалов, в 2022 году 604 ученика Белгородской области не сдали ЕГЭ по предметам по выбору (обществознание, история, китайский язык и другие), а в 2023 году провалили экзамен 777 школьников по предметам по выбору (информатика и ИКТ, история, обществознание и другие).
Наивысший балл (100) в 2022 году получили 43 школьника области. Из них два человека — по двум предметам. Максимальный результат школьники получили по следующим дисциплинам:
В 2023 году 52 школьника получили наивысший балл, из них пять по двум предметам. Максимальный результат ученики продемонстрировали по следующим предметам: