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В 2023 году 777 белгородских школьников не сдали ЕГЭ по предметам по выбору

Какие предметы белгородские школьники завалили при сдаче ЕГЭ

25 июня 2024, 11:37
Фото: 1MI

В 2023 году 777 белгородских школьников не сдали ЕГЭ по предметам по выбору

Статистику журналистам Бел.Ру сообщили в региональном правительстве. Стоит отметить, что, судя по официальным данным, в регионе за три года сократилось количество школьников, которые сдают ЕГЭ.

В региональном правительстве журналистам Бел.Ру сообщили, что в 2022 году 5640 школьников Белгородской области сдавали ЕГЭ, в 2023 году — 4653, а в текущем году — 4438. Два года назад ЕГЭ сдали 5036 школьников, а в прошлом году — 3876.

Что касается провалов, в 2022 году 604 ученика Белгородской области не сдали ЕГЭ по предметам по выбору (обществознание, история, китайский язык и другие), а в 2023 году провалили экзамен 777 школьников по предметам по выбору (информатика и ИКТ, история, обществознание и другие).

Наивысший балл (100) в 2022 году получили 43 школьника области. Из них два человека — по двум предметам. Максимальный результат школьники получили по следующим дисциплинам:

  • русский язык (один человек);
  • математика профильного уровня (четыре человека);
  • физика (два человека);
  • химия (13 человек);
  • информатика и ИКТ (один человек);
  • история (три человека);
  • география (два человека);
  • обществознание (один человек);
  • литература (восемь человек).

В 2023 году 52 школьника получили наивысший балл, из них пять по двум предметам. Максимальный результат ученики продемонстрировали по следующим предметам:

  • русский язык (29 человек);
  • химия (12 человек);
  • информатика и ИКТ (три человека);
  • история (два человека);
  • обществознание (три человека);
  • литература (восемь человек).
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