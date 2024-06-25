Какие предметы белгородские школьники завалили при сдаче ЕГЭ

Что касается провалов, в 2022 году 604 ученика Белгородской области не сдали ЕГЭ по предметам по выбору (обществознание, история, китайский язык и другие), а в 2023 году провалили экзамен 777 школьников по предметам по выбору (информатика и ИКТ, история, обществознание и другие).