Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Экс-губернатор Белгородской области и экс-сенатор от того же региона Евгений Савченко дал интервью Александру Проханову в газете «Завтра», где рассказал о том, как победить проблему «вымирания народа» в России.
Савченко считает, что демографическая проблема России носит комплексный характер. Она связана как с общемировым трендом, так и с национальным. Последний — доминирующий и связан с внутренними проблемами страны: низкие доходы, низкая доступность жилья, высокая закредитованность и доминирующие многоэтажные застройки.
Экс-губернатор считает, что в России кризис института семьи из-за слишком точечных мер господдержки.
«За последние годы коэффициент рождаемости снизился до 1,4, и некоторые демографы говорят о переходе точки невозврата. При сохранении существующей ситуации, по их мнению, численность населения России через два-три поколения не превысит 60 млн человек, из них русских — менее половины. Однако я — оптимист и убеждён, что спасти Россию от вымирания и замещения коренного населения мигрантами возможно», — говорит Савченко.
Экс-сенатор утверждает, что для решения проблемы нужно выполнить две задачи:
Бывший губернатор приводит в пример зарубежный опыт Европы и Америки. В США строили дома за счёт ипотечных кредитов под 3-4% годовых, которые выдавались на несколько десятков лет. В Европе организовывали строительно-сберегательные кооперативы.
«Например, десять потенциальных застройщиков объединялись в кооператив, в котором за счёт использования собственных финансовых средств, непосредственного трудового участия и, при необходимости, небольших заимствований в кредитных учреждениях, в течение 3–5 лет обеспечивали себя качественными жилыми домами», — объяснил Савченко.
Бывший сенатор считает, что европейская модель больше бы подошла России, но в стране пошли по модели США, но с кредитами в 2-3 раза дороже и с возможностью получить жильё только в многоэтажках.
«Таким образом, ещё 30 лет назад по российской демографии был нанесён двойной удар: с одной стороны, высокая ипотечная закредитованность, отодвигающая рождение детей „на потом“, а с другой — перспектива приобретения в лучшем случае малогабаритной квартиры в многоэтажном доме, где для детей вообще нет места», — подвел итог экс-губернатор.
Евгений Савченко предлагает создать общенародный фонд с условным названием «Дом защитника Отечества», куда будут поступать деньги с каждой финансовой транзакции физических и юридических лиц. Комиссия в 0,1% за год могла бы принести 3,5 трлн рублей. 0,2% — 7 трлн рублей, а 0,3% — 10,5 трлн рублей.
Главная задача такого общероссийского народного строительно-сберегательного кооператива — это «спасти Россию от вымирания».
Также экс-сенатор сравнил такую комиссию с чаевыми в ресторане:
«В ресторане, например, принято платить чаевых 10% от суммы счёта, а это, между прочим, в 100 раз больше, чем отчисления в Фонд в нашем случае».
Больше половины Савченко предлагает отвести на кредитование застройщиков, а остальные — на ежемесячное родительское пособие и на стимулирующие выплаты рождаемости, но не более 1 трлн рублей.
Кредитование будет осуществляться на возвратной основе, а остальное — нет.
«Допустим, рождаемость в течение ближайших пяти лет повысится в 1,5 раза — именно на это мы и рассчитываем, — значит, бюджет родительских пособий составит 3,5 трлн рублей в год. Но одновременно и бюджеты всех уровней сэкономят порядка 2 трлн рублей, которые в настоящее время расходуются на поддержку различных демографических программ», — закончил Евгений Савченко.