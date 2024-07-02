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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:23

«Дом защитника Оте­чества»: Савченко предложил модель спасения России от «вымирания»

«Дом защитника Оте­чества»: Савченко предложил модель спасения России от «вымирания»

2 июля 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney
В интервью газете «Завтра» Евгений Савченко рассказал, что в России нужно полностью менять выплаты молодым семьям и меры поддержки родителей. Что предложил Савченко — читайте в материале Бел.Ру.

Экс-губернатор Белгородской области и экс-сенатор от того же региона Евгений Савченко дал интервью Александру Проханову в газете «Завтра», где рассказал о том, как победить проблему «вымирания народа» в России.

Савченко считает, что демографическая проблема России носит комплексный характер. Она связана как с общемировым трендом, так и с национальным. Последний — доминирующий и связан с внутренними проблемами страны: низкие доходы, низкая доступность жилья, высокая закредитованность и доминирующие многоэтажные застройки.

Как Савченко предлагает побороть демографическую проблему России?

Экс-губернатор считает, что в России кризис института семьи из-за слишком точечных мер господдержки.

«За последние годы коэффициент рождаемости снизился до 1,4, и некоторые демографы говорят о переходе точки невозврата. При сохранении существующей ситуации, по их мнению, численность населения России через два-три поколения не превысит 60 млн человек, из них русских — менее половины. Однако я — оптимист и убеждён, что спасти Россию от вымирания и замещения коренного населения мигрантами возможно», — говорит Савченко.

Экс-сенатор утверждает, что для решения проблемы нужно выполнить две задачи:

  • За 15 лет вовлечь 12 млн молодых семей в строительство «усадебного» жилья;
  • Вместо всех существующих мер поддержки рождаемости ввести одну — ежемесячное пособие в 50 тысяч рублей с третьего месяца беременности женщины до достижения ребёнком возраста двух с половиной лет.

«Дом защитника Оте­чества» и комиссии с переводов помогут людям получить дома?

Бывший губернатор приводит в пример зарубежный опыт Европы и Америки. В США строили дома за счёт ипотечных кредитов под 3-4% годовых, которые выдавались на несколько десятков лет. В Европе организовывали строительно-сберегательные кооперативы.

«Например, десять потенциальных застройщиков объединялись в кооператив, в котором за счёт использования собственных финансовых средств, непосредственного трудового участия и, при необходимости, небольших заимствований в кредитных учреждениях, в течение 3–5 лет обеспечивали себя качественными жилыми домами», — объяснил Савченко.

Бывший сенатор считает, что европейская модель больше бы подошла России, но в стране пошли по модели США, но с кредитами в 2-3 раза дороже и с возможностью получить жильё только в многоэтажках.

«Таким образом, ещё 30 лет назад по российской демографии был нанесён двойной удар: с одной стороны, высокая ипотечная закредитованность, отодвигающая рождение детей „на потом“, а с другой — перспектива приобретения в лучшем случае малогабаритной квартиры в многоэтажном доме, где для детей вообще нет места», — подвел итог экс-губернатор.

Евгений Савченко предлагает создать общенародный фонд с условным названием «Дом защитника Отечества», куда будут поступать деньги с каждой финансовой транзакции физических и юридических лиц. Комиссия в 0,1% за год могла бы принести 3,5 трлн рублей. 0,2% — 7 трлн рублей, а 0,3% — 10,5 трлн рублей.

Главная задача такого общероссийского народного строительно-сберегательного кооператива — это «спасти Россию от вымирания».

Также экс-сенатор сравнил такую комиссию с чаевыми в ресторане:

«В ресторане, например, принято платить чаевых 10% от суммы счёта, а это, между прочим, в 100 раз больше, чем отчисления в Фонд в нашем случае».

Куда пойдут деньги из фонда?

Больше половины Савченко предлагает отвести на кредитование застройщиков, а остальные — на ежемесячное родительское пособие и на стимулирующие выплаты рождаемости, но не более 1 трлн рублей.

Кредитование будет осуществляться на возвратной основе, а остальное — нет.

«Допустим, рождаемость в течение ближайших пяти лет повысится в 1,5 раза — именно на это мы и рассчитываем, — значит, бюджет родительских пособий составит 3,5 трлн рублей в год. Но одновременно и бюджеты всех уровней сэкономят порядка 2 трлн рублей, которые в настоящее время расходуются на поддержку различных демографических программ», — закончил Евгений Савченко.
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#Алёна Мальцева#Общество#Строительство#Евгений Савченко#Жилье#Ипотека#Рождаемость#Население#Демография#Россия#Господдержка#Кредиты#Семья#Молодые семьи#Кооперативы
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