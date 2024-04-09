Новую книгу Савченко и самоубийство волонтёра в СИЗО обсуждали белгородцы 9 апреля

Детей из Белгородской области продолжают увозить от обстрелов в лагеря других регионов. Недавно дети из Шебекино уехали в лагерь Курганской области. Сейчас в этой области ввели режим ЧС из-за паводка. В эту зону попадают несколько населённых пунктов области. Ожидается подъём воды в реках Уй, Миасс, Тобол и Исеть.