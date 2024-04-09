Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Новую книгу Савченко и самоубийство волонтёра в СИЗО обсуждали белгородцы 9 апреля

Новую книгу Савченко и самоубийство волонтёра в СИЗО обсуждали белгородцы 9 апреля

9 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, о чём говорил на презентации своей новой книги экс-губернатор Евгений Савченко, в СИЗО скончался волонтёр, обвиняемый в хранении оружия, а белгородские дети оказались в регионе, в котором объявили режим ЧС. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Новая книга Савченко

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко представил свою новую книгу «Преображение России». Книга посвящена солидаризму. Во время презентации сенатор подробно рассказал, что это такое и как с его помощью построить великую страну.

По мнению автора, солидарное общество включает в себя «справедливую структуру экономики», согласно которой государству принадлежит сильный фонд бюджета. Зарплата наёмных работников в доле ВВП должна удвоиться за счёт сокращения чистой прибыли предприятий.

Помимо этого, сенатор считает, что необходимо «сдерживать жадность», то есть следует приравнять прибыль к фонду оплаты труда. Кроме того, в книге предлагается ввести институт трудовой собственности — это когда работники становятся совладельцами предприятий, на которых трудятся.

Подробнее о содержании книги «Преображение России» читайте в нашем материале.

Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Узнать подробнее

Смерть волонтёра в СИЗО

5 апреля в СИЗО № 3 Белгорода покончил жизнь самоубийством волонтёр Александр Демиденко. О его смерти стало известно накануне.

Отмечается, что волонтёр помогал украинским беженцам. Демиденко обвиняли в незаконном хранении оружия. На время следствия он находился в СИЗО.

Бел.Ру сообщили в УФСИН, что медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Также отмечается, что медики не обнаружили признаков насильственной смерти.

На месте работали сотрудники регионального следственного комитета. По факту смерти УФСИН проводит проверку.

Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Узнать подробнее

Белгородские дети в опасности?

Детей из Белгородской области продолжают увозить от обстрелов в лагеря других регионов. Недавно дети из Шебекино уехали в лагерь Курганской области. Сейчас в этой области ввели режим ЧС из-за паводка. В эту зону попадают несколько населённых пунктов области. Ожидается подъём воды в реках Уй, Миасс, Тобол и Исеть.

На момент публикации в Сети обращения дети ещё были в пути. Белгородцы переживают, что будет с детьми из-за сложившейся в регионе ситуации.

На обращения жителей ответил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он сообщил, что за ситуацией с шебекинскими детьми следят. Власти находятся на связи с коллегами из Кургана.

Милёхин подчеркнул, что безопасность детей — это главный вопрос. Также министр сообщил, что лагерь, в который направляются дети, находится вне зоны затопления.

«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС
#Общество#Белгородская область#Евгений Савченко#Новости Белгорода#Лагерь#Книга#Подтопление#Сизо#Волонтёр#Чс#Белгород#Алина Харина#Итоги дня#Андрей Милёхин
Подпишитесь
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Сегодня, 13:13
«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?
Сегодня, 15:28
«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде
Сегодня, 12:54
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля
Сегодня, 14:11
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
Сегодня, 14:32
"