Новую книгу Савченко и самоубийство волонтёра в СИЗО обсуждали белгородцы 9 апреля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко представил свою новую книгу «Преображение России». Книга посвящена солидаризму. Во время презентации сенатор подробно рассказал, что это такое и как с его помощью построить великую страну.
По мнению автора, солидарное общество включает в себя «справедливую структуру экономики», согласно которой государству принадлежит сильный фонд бюджета. Зарплата наёмных работников в доле ВВП должна удвоиться за счёт сокращения чистой прибыли предприятий.
Помимо этого, сенатор считает, что необходимо «сдерживать жадность», то есть следует приравнять прибыль к фонду оплаты труда. Кроме того, в книге предлагается ввести институт трудовой собственности — это когда работники становятся совладельцами предприятий, на которых трудятся.
Подробнее о содержании книги «Преображение России» читайте в нашем материале.
5 апреля в СИЗО № 3 Белгорода покончил жизнь самоубийством волонтёр Александр Демиденко. О его смерти стало известно накануне.
Отмечается, что волонтёр помогал украинским беженцам. Демиденко обвиняли в незаконном хранении оружия. На время следствия он находился в СИЗО.
Бел.Ру сообщили в УФСИН, что медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Также отмечается, что медики не обнаружили признаков насильственной смерти.
На месте работали сотрудники регионального следственного комитета. По факту смерти УФСИН проводит проверку.
Детей из Белгородской области продолжают увозить от обстрелов в лагеря других регионов. Недавно дети из Шебекино уехали в лагерь Курганской области. Сейчас в этой области ввели режим ЧС из-за паводка. В эту зону попадают несколько населённых пунктов области. Ожидается подъём воды в реках Уй, Миасс, Тобол и Исеть.
На момент публикации в Сети обращения дети ещё были в пути. Белгородцы переживают, что будет с детьми из-за сложившейся в регионе ситуации.
На обращения жителей ответил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он сообщил, что за ситуацией с шебекинскими детьми следят. Власти находятся на связи с коллегами из Кургана.
Милёхин подчеркнул, что безопасность детей — это главный вопрос. Также министр сообщил, что лагерь, в который направляются дети, находится вне зоны затопления.