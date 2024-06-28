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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Жители ЦФО хотят чаще ходить на концерты и спектакли

Жители ЦФО хотят чаще ходить на концерты и спектакли

28 июня 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Каждый третий житель ЦФО (без учета Москвы и Московской области) посещает культурные мероприятия два раза в год, самый востребованный формат — концерты, а приемлемая сумма, которую готовы потратить за один раз на культурный досуг, — от 500 до 1000 рублей. Такова аналитика ВТБ.

Согласно результатам опроса*, 33% респондентов посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, 25% — раз в 2-3 месяца, 12% — несколько раз в месяц, а 2% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 28%.

41% жителей ЦФО хотелось бы больше концертов, фестивалей и выставок, проходящих в их городах проживания. Концерты — самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (57%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (47%) и выставок (40%).

Больше четверти респондентов (26%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 1000 — 2000 рублей. Платить за досуг от 500 до 1000 рублей готовы 27%, еще 24% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2000 до 5000 рублей. Свыше 5000 рублей готовы выделить только 2% респондентов.

Культурные планы заранее строят меньше половины опрошенных (45%), большинство из них (31%) предпочитает продумывать события за 1-2 недели, 9% — за месяц и более. У остальных решения спонтанны.

Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети респондентов: они читают обзоры, рецензии и отзывы (26%), биографии и произведения авторов и участников событий (12%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте ещё 14% опрошенных.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период 17–23 июня 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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#Артем Черненко#Общество#Аналитика#Выставки#Концерты#Спектакли#Опрос#Театры#ВТБ#Музеи#Экскурсии
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