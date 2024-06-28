Жители ЦФО хотят чаще ходить на концерты и спектакли

41% жителей ЦФО хотелось бы больше концертов, фестивалей и выставок, проходящих в их городах проживания. Концерты — самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (57%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (47%) и выставок (40%).