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Жители ЦФО хотят чаще ходить на концерты и спектакли
28 июня, 12:43
Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца марта
Драмтеатр имени Щепкина сообщил о переносе спектаклей с 26 и 27 марта на неопределённый срок. Филармония заявила о переносе концертов 27, 30 и 31 марта.
26 марта, 10:26
Белгородский драмтеатр временно приостановил продажу билетов на апрель
19 марта касса театра работать не будет. В онлайн-кассе билеты на апрель также не появятся. Об этом сообщили в Telegram-канале Белгородского государственного академического театра имени Щепкина.
18 марта, 12:03
БГАДТ им. Щепкина и филармония в Белгороде перенесли спектакли и концерты
10 января, 12:51
2022
Чем заняться на новогодних каникулах в Белгороде
31 декабря 2022, 06:00
2021
Можно ли «Пушкинской картой» оплатить продукты или проезд в автобусе?
22 сентября 2021, 16:30

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